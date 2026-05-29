Bruno Gago renueva como entrenador del Beluso

La Cultural Deportiva Beluso ha anunciado la renovación de Bruno Gago, que continuará la próxima temporada en el banquillo de la escuadra celeste. El técnico cangués se hizo cargo del equipo a finales del mes de enero tras la destitución de Juan Carlos Amoedo, y cerró la campaña sin pasar apuros, logrando la permanencia. Ahora tendrá la oportunidad de dirigir desde cero su propio proyecto, en el que la meta volverá a ser mantenerse en la Preferente Futgal.

«Mi intención era parar», reconoce el que fuera entrenador de CD Bueu, Club Deportivo Moaña o del juvenil del Alondras, entre otros, ya que gestiona un chiringuito de verano, unos meses en los que va sobrecargado de trabajo. Pero su decisión cambió tanto por el trato con la plantilla como por la insistencia de la directiva del Beluso. «Me han dado muchas facilidades, estoy bien con los jugadores, genial con la directiva, y seguiremos», afirma.

El Beluso cerró la Liga en la undécima posición con 42 puntos. Gago llegó en la jornada 20 y su balance fue de cinco victorias, dos empates y ocho derrotas, en una trayectoria que comenzó al alza, pero que quedó empañada por las últimas seis semanas del torneo, en las que los buenenses no ganaron.

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Para el preparador esta será una oportunidad para implantar sus ideas. «Antes aprovechamos la inercia del equipo, que iba bien, y metimos poco a poco matices, pero ahora será diferente, porque ya tendremos más tiempo para trabajar», explica. Su idea es ponerse ya a partir de la próxima semana con la planificación de la plantilla, con la confianza de poder atar la continuidad del bloque de jugadores de la casa. En cuanto a la pretemporada será de entre cinco y seis semanas, pero no confirmará las fechas hasta que se dé a conocer el calendario de competición.