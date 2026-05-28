Meira y Tirán disputan el sábado la octava edición del Desafío La Fe Seguros

Moaña busca de nuevo a su rey de las traineras. La SD Samertolaméu y la SD Tirán pondrán en liza este sábado la octava edición del Desafío La Fe Seguros, regata de exhibición que servirá como anticipo al inicio de la Liga Gallega de Traineras y que estará acompañada por actividades complementarias en lo que se pretende sea una gran fiesta de este deporte.

La cita, que fue presentada este mediodía en el concello con la presencia de representantes de los dos clubes, además del gobierno local, comenzará a las 18 horas en el entorno del palco de la música. Allí se instalará un operativo en el que habrá torneos de remoergómetro con las categorías de cadete mixto y masculino, infantil femenino y alevín, tanto en hombres como en mujeres. Una hora más tarde se disputará la regata sprint previa, de 350 metros en el caso de las mujeres y de 500 en el caso de los hombres, y que permitirá a los ganadores elegir calle para las regatas finales. Primero será la femenina con dos largos y una ciaboga (2.000 metros en total), y luego llegará el turno de la masculina, con cuatro largos y tres ciabogas (4.000 metros en total). Esta última pondrá en juego la Bandeira O Desafío. La entrega de premios está prevista para las 19.45 horas.

Meira ejerce este año de organizador del evento, y defenderá su dominio hasta la fecha en estos enfrentamientos, ya que ha ganado cuatro de ellos por los tres de su vecino de Tirán. Eso sí, los de O Con se impusieron en la última edición.

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Asimismo, y dentro del programa de actividades, mañana viernes, a partir de las 19 horas en el astillero de Seara, habrá la charla "Historia das mulleres e homes no remo de Moaña", organizada por la Asociación Devanceiros do Mar.