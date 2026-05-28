«Esto no se ha acabado. Hay que ir con todo en este último partido para que sea una fiesta»

Su recuperación ha sido una de las noticias más positivas en la segunda vuelta de un Frigoríficos del Morrazo que quiere poner el broche de oro a la temporada en el partido de este domingo ante el Puente Genil. Los cangueses buscan certificar su permanencia eludiendo la disputa de la promoción

¿Cómo afronta el equipo este partido, que esperemos sea el último de la temporada?

Podría haber sido antes porque tuvimos la oportunidad de empatar con el Bidasoa o de ganarle al Caserío, y esto tiene que servirnos para hacer autocrítica. Hay que intentar evitar estos errores que tanto nos han lastrado todo el año, corregirlos para este partido y para la próxima temporada. Por lo demás estamos trabajando para llegar al domingo en las mejores condiciones posibles

El punto ante el Caserío no ha tenido incidencia clasificatoria, pero supongo que en el aspecto anímico ha sido muy importante.

El partido de Ciudad Real tiene dos versiones, la de haber igualado seis goles de desventaja y la de ver cómo llegamos a esa situación. Trabajamos toda la semana un plan de partido, no lo cumplimos en la primera parte y estábamos abajo. Hay que ser autocríticos y no tener que llegar a esas situaciones tan extremas. El punto es positivo, igual que ver que el equipo sabe sacar la cara, pero sabiendo que no podemos permitir que nos pase lo mismo.

En todo caso, eludir ya el descenso directo los ha liberado.

Eso sí, nos ha dado un poco más de tranquilidad. Esta es una de las Ligas más igualadas de los últimos años, y hasta la penúltima jornada no se ha decidido el descenso. Hay plantillas superiores a la nuestra en el apartado económico y para el Cangas es importante salvarse un año más.

En el Quijote Arena se vio un equipo sin presión, jugando muy suelto, y otro al que le pesó la responsabilidad al principio. El domingo ustedes y Puente Genil partirán en igualdad de condiciones.

Sí, correcto. Al Caserío se les notaba más liberados, y con esa sensación te salen mejor las cosas. El domingo será diferente, porque los dos nos jugamos la vida. Me imagino un partido sucio, complicado, pero hay que saber manejarlo y aprovechar que estamos en O Gatañal y esa es una de nuestras ventajas.

Decía hace semanas Santi López que el equipo había despertado a tiempo en casa, con las victorias ante EON Alicante, Villa de Aranda y Cuenca, tras un año muy irregular como local

Ese es un debe de cara al año que viene, recuperar esa solvencia. O Gatañal tiene que ser lo que siempre fue un fortín, que el equipo que venga sufra. Lo hemos demostrado en el último tramo, y está claro que no es lo mismo jugar el último partido en Puente Genil o en cualquier otra pista que hacerlo en O Gatañal.

Peciña y Jevtic defienden a Javi García en una acción del duelo entre el Frigoríficos y el Bidasoa. / Santos Álvarez

Se respira un cierto ambiente externo de relajación, como de que la temporada ya ha acabado, cuando aún queda una auténtica final por delante. ¿Qué le diría a la afición?

Que esto no se ha acabado. Nos hemos salvado del descenso directo, pero aún queda y hay que ir con todo a este último partido. La afición no nos va a defraudar, es un partido grande y el último de la temporada. Lo daremos todo para acabar de la mejor manera posible y que al final del partido sea todo una fiesta.

El equipo ha mejorado mucho en la segunda vuelta.

Es cierto, hemos cogido mejor los conceptos. Éramos muchos nuevos, un entrenador nuevo, y estas cosas llevan su tiempo. La mejoría está clara, y no solo por los puntos. Pero insisto en que hay que ser autocríticos y trabajar más para acabar una temporada tranquilos. Ya sé que es difícil en Cangas, pero algún día tiene que cambiar [risas].

En el plano personal, ¿qué tal se está encontrando?

Bastante mejor. Los primeros meses después de volver de la lesión tenía muchos dolores. Ahora estoy mejor, sin llegar al cien por cien. Es cierto que tampoco estoy lanzando muchísimo, sino haciendo un trabajo más oscuro, pero lo único importante es el resultado final, ganar partidos.

¿Qué puede decir del Puente Genil, un equipo a priori no llamado a estar ahí, pero que también ha tenido capacidad para fichar tres jugadores en los últimos dos meses?

Poder fichar una primera línea entera a dos o tres meses del final de la Liga es algo que no todo el mundo se puede permitir. Tiene una gran plantilla, jugadores como Simonet, una defensa muy dura, y esperamos un partido complicado.