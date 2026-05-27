Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigación al PSOEAltas MédicasHuelga Basura VigoNuevo Contrato ArmónCaso DéborahFer LópezEnsayo Día Fuerzas Armadas Vigo
instagramlinkedin

Balonmano / Campeonato de España cadete

El Serviauto Bueu Atlético rescata un punto tras desaprovechar una ventaja de siete goles

Los de O Morrazo ganaban 19-26 en el minuto 39

El Dominicos remontó y encaró los últimos instantes con ventaja (35-33), pero sendos goles de Pablo Arce y Hugo Otero permitieron empatar al Bueu

Los cadetes del Serviauto Bueu Atlético, que compiten en la Final a 8 del Campeonato de España.

Los cadetes del Serviauto Bueu Atlético, que compiten en la Final a 8 del Campeonato de España. / Fdv

R.M.

Bueu

El Serviauto Bueu Atlético comenzó su participación en la Final a 8 del Campeonato de España de cadetes con un empate 35-35 ante el Dominicos. El conjunto de O Morrazo gozó de una ventaja de siete goles, pero el conjunto zaragozano remontó y llegó a los últimos instantes con una renta de dos tantos. Sendos goles de Pablo Arce y Hugo Otero permitieron rescatar un punto.

Tras de unos minutos iniciales de igualdad el conjunto entrenado por Pablo Gándara tomó el control del partido. Una ventaja que llegó hasta el 19-26 en el minuto 39. Sin embargo, un parcial de 9-1 en menos de diez minutos permitió al Dominicos igualar el encuentro (27-27). Los aragoneses encararon mejor ese tramo final y llegaron a los últimos tres minutos con un 35-33, pero que el Bueu fue capaz de igualar.

Ficha Técnica

Dominicos (35): Asarta (3), Royo, Bonel (1), Ramírez (9), Obiang (3), Monzón (2), Vicente (3), Ruiz (4), Abadía (6), Sánchez (2), Mebor, Carbonell, Martínez, Marquina y Seral (2).

Serviauto Bueu (35): Mateo Baña, Hugo Otero (4), Pablo Arce (10), Diego Otero (4), Iago Cerqueira, Alberto Fernández (6), Francisco Ríos, Marco Soliño (8), Miguel Cadilla, Hugo Rodríguez, Mateo Vega, Yoel Rodríguez, Roi Davila, Darío Cerviño, Miguel Vázquez y Kevin Bon (3).

Marcador cada 5 min.: 2-2, 5-6, 6-10, 7-14, 11-15 15-18 (descanso), 16-22, 20-26, 24-27, 29-28, 32-31 y 35-35.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despido disciplinario para un directivo de Nueva Pescanova por cargar gastos de actividades para sus hijos de forma «irregular»
  2. Sanidade da el primer paso para sustituir las llamadas telefónicas en las listas temporales del Sergas
  3. Muere un vecino de Guillade durante la subida a A Franqueira
  4. Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»
  5. Antonio, el pulpeiro de Arcos que conquista México con su 'pulpo á feira': «Cocemos 2.500 quilos ao mes e no Mundial serán máis»
  6. Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
  7. Arranca el paro total del servicio de basuras de Vigo con protestas y manifestaciones
  8. La Universidad de Vigo exhibe «tecnología única en el mundo» para aumentar «la capacidad disuasoria» de la Armada

El Serviauto Bueu Atlético rescata un punto tras desaprovechar una ventaja de siete goles

El Serviauto Bueu Atlético rescata un punto tras desaprovechar una ventaja de siete goles

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, presenta en Toedo el proyecto para crear una senda peatonal y ciclista.

El Xuven de Cambados celebra el subcampeonato de Copa Arousana

El Xuven de Cambados celebra el subcampeonato de Copa Arousana

Las peticiones de homicidio con dolo retrasan el juicio del «caso Pitanxo»: «Los armadores crearon un buque que era una trampa mortal»

Las peticiones de homicidio con dolo retrasan el juicio del «caso Pitanxo»: «Los armadores crearon un buque que era una trampa mortal»

La competencia de FP: el número de titulados que se presenta a la fase específica de la selectividad se ha disparado un 129% en una década

La competencia de FP: el número de titulados que se presenta a la fase específica de la selectividad se ha disparado un 129% en una década

El Concello colocará en Méndez Núñez un cartel con el artículo de la ordenanza que impide jugar al fútbol en las plazas

El Concello colocará en Méndez Núñez un cartel con el artículo de la ordenanza que impide jugar al fútbol en las plazas

El cribado de cáncer de cérvix detecta lesiones en 429 mujeres y nueve tumores

El cribado de cáncer de cérvix detecta lesiones en 429 mujeres y nueve tumores
Tracking Pixel Contents