El Serviauto Bueu Atlético rescata un punto tras desaprovechar una ventaja de siete goles

El Serviauto Bueu Atlético comenzó su participación en la Final a 8 del Campeonato de España de cadetes con un empate 35-35 ante el Dominicos. El conjunto de O Morrazo gozó de una ventaja de siete goles, pero el conjunto zaragozano remontó y llegó a los últimos instantes con una renta de dos tantos. Sendos goles de Pablo Arce y Hugo Otero permitieron rescatar un punto.

Tras de unos minutos iniciales de igualdad el conjunto entrenado por Pablo Gándara tomó el control del partido. Una ventaja que llegó hasta el 19-26 en el minuto 39. Sin embargo, un parcial de 9-1 en menos de diez minutos permitió al Dominicos igualar el encuentro (27-27). Los aragoneses encararon mejor ese tramo final y llegaron a los últimos tres minutos con un 35-33, pero que el Bueu fue capaz de igualar.