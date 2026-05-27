Nico D’Antino, Jaime Gallardo y Javi Fernández dejan el Frigoríficos

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro está centrado en preparar el que debería ser el último encuentro de esta temporada: el duelo del domingo ante Puente Genil con la permanencia en juego. Un partido que servirá para despedir a tres integrantes de la actual plantilla, que emprenden nuevas etapas: el portero Javi Fernández, y los dos extremos derechos, el italiano Nicolo D’Antino y el madrileño Jaime Gallardo. Son las únicas bajas que se esperan de cara a la próxima campaña ya que el resto de jugadores han renovado recientemente o bien tienen contrato en vigor.

A la dirección deportiva le tocará reconstruir por completo la posición de extremo derecho. La continuidad de Arnau Fernández y la irrupción de Martín Fuentes aseguran el futuro en el flanco izquierdo, pero la salida de D’Antino y Gallardo obliga a buscar recambios en el otro lado. La gran temporada del extremo italiano no ha pasado desapercibida entre otros equipos con mayor potencial económico que el Cangas. D’Antino es el máximo goleador del Frigoríficos en la presente temporada, con un total de 120 goles y su actuación en el encuentro del viernes ante el Caserío Ciudad Real (con 12/12) le ha valido para entrar nuevamente en el siete ideal de la jornada. Su próximo destino parece el Dicorpebal Logroño La Rioja, que ya tiene asegurado el subcampeonato de la actual temporada.

El destino del otro extremo derecho de la plantilla aún no está claro. Jaime Gallardo dejará el Cangas después de dos campañas en O Gatañal, a donde llegó desde el UBU San Pablo Burgos, equipo con el que disputó la fase de ascenso que midió a burgaleses y cangueses en la temporada 2023/24. En cada uno de estos dos años en Cangas ha superado la barrera del medio centenar de goles y el domingo tendrá la oportunidad de mejorar los registros de la liga pasada.

Desde la dirección deportiva destacan la implicación, carácter y adaptación de los dos extremos, así como su entrega y respeto al club durante su estancia en Cangas

El capítulo de bajas se cierra con la que sin duda es la "más emotiva": la del canterano Javi Fernández, una salida que se confía que tenga billete de vuelta. El portero cangués buscará minutos en otro equipo para seguir creciendo y mejorando para poder volver al Frigoríficos del Morrazo, con el que ha jugado en Asobal durante cinco temporadas repartidas en dos etapas. «Emprende una nueva etapa buscando experiencia y minutos que le permitan seguir creciendo. El club entiende y respeta esa decisión, con la esperanza de que este camino le ayude a volver en un futuro como un jugador más maduro, experimentado y preparado para asumir nuevos retos en el Cangas», destacan desde la directiva.

La mejor despedida posible para todos sería un triunfo este domingo ante el Ángel Ximénez-Puente Genil en el último partido de la actual Liga Nexus Asobal. El Frigoríficos depende de sí mismo para amarrar la permanencia un año más en la élite del balonmano español. Al equipo entrenado por Quique Domínguez le vale un empate o un triunfo ante los cordobeses, a los que ya venció en el partido de la primera vuelta (28-34). Puntuar garantiza la salvación sin necesidad de esperar a lo que haga Nava en su visita a Valladolid y sin tener que jugar una eliminatoria de permanencia, que sería ante el San Pablo Burgos.