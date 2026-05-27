El Cangas, a llenar O Gatañal para asegurar la permanencia

La última jornada de la Liga Asobal volverá a disputarse con horario unificado: todos los partidos el domingo a partir de las 18.00 horas. El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro depende de sí mismo para asegurar la permanencia sin necesidad de disputar la eliminatoria a doble partido contra el San Pablo Burgos. El club quiere que el pabellón de O Gatañal vuelva a ofrecer la imagen de los últimos encuentros, con la afición volcada con el equipo.

Una vez más se pone en marcha la iniciativa «O socio invita», con la que se ponen a la venta un lote de 100 entradas a un precio de 5 euros. Los abonados podrán retirar una localidad para invitar a la persona que deseen. Se pueden recoger en el local social del Balonmán Cangas de 10.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 20.30 horas y el sábado solo en horario de mañana. Y el domingo, desde las 16.00 horas habrá previa con música y cantina en O Gatañal.