Disalmo Luceros y Serviauto Bueu inician su andadura en la Final a Ocho Cadete

Disalmo Luceros y Serviauto Bueu disputan desde mañana la Final a Ocho del Campeonato de España de Balonmano en la localidad andaluza de Palma del Río. Tan solo una semana después de que juveniles e infantiles del cuadro cangués luciesen entre los mejores conjuntos nacionales de sus respectivas categorías será el turno de los cadetes, con doble representación de O Morrazo.

El Disalmo dirigido por Iago Iglesias debutará a partir de las 21 horas ante el Academia Alcobendas, formando parte de un grupo I en el que también están encuadrados el equipo anfitrión y el todopoderoso Fútbol Club Barcelona, que ya ganó las otras dos categorías. El Palma del Río será el rival del jueves a las 19 horas y los catalanes quedarán para la jornada del viernes, a partir de las 15 horas. El cuadro de O Morrazo alcanza esta Final a Ocho después de haberse impuesto en el Sector disputado en O Gatañal a Leganés, Fundación Bamar Tierra de Pinares y Juanfersa Gijón.

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El Serviauto Bueu, por su parte, competirá en el grupo II, compartiendo espacio con tres de los clubes más prestigiosos del país en cuanto a cantera, Dominicos, Fundación Agustinos y Granollers. La primera cita será la de mañana a las 17 horas ante el conjunto zaragozano. El jueves, el equipo entrenado por Pablo Gándara tendrá enfrente al Granollers desde las 15 horas, mientras que el viernes se enfrentará al Agustinos desde las 21 horas. Los dos primeros de cada grupo se cruzarán en las semifinales por el título.