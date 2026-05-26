El Alondras renueva una temporada a Rafa Villaverde

Rafa Villaverde continuará dirigiendo los destinos del Alondras en la Tercera RFEF. El club cangués ha anunciado la renovación del técnico de 49 años, que cumplirá de este modo su segunda campaña al frente de la disciplina rojiblanca, adonde llegó procedente de la Cultural Deportiva Beluso, con la que había rozado el ascenso. La continuidad del proyecto, objetivo que se había marcado el presidente de la entidad, Rafa Outeiral, está asegurada.

Lo cierto es que la renovación de Villaverde era un hecho que únicamente quedaba pendiente de la protocolaria reunión entre el preparador moañés y la directiva del club. La sintonía entre ambas partes ha sido muy buena a lo largo de la temporada y parecían condenadas a entenderse. Desde el Alondras se valora, por encima incluso de los resultados (la escuadra canguesa finalizó la Liga en la decimosegunda posición con 45 puntos en su casillero), el buen trabajo desarrollado por Villaverde en una campaña que no ha sido sencilla debido a los problemas en el campo de O Morrazo, que han obligado a un constante peregrinaje por Bueu y Moaña para poder entrenar, hasta que el equipo se asentó en este último municipio. Y también se comparte con él la apuesta por la cantera y por dar la alternativa a jóvenes valores. Y el moañés, por su parte, se encuentra muy cómodo trabajando en una entidad en la que se siente con libertad pero a la vez respaldado en sus decisiones. Ni siquiera en los momentos en los que los resultados no acompañaban hubo dudas acerca de su gestión.

"Solo se trataba de cumplir los tiempos", señala Rafa Villaverde, muy satisfecho con su renovación. De hecho, la reunión de ayer en la que se certificó su continuidad sirvió más para ir poniendo encima de la mesa cuestiones a mejorar, tanto en un cuerpo técnico que en principio continuará al cien por cien, como en otros aspectos organizativos.

De lo que todavía no se ha hablado es de la planificación de la plantilla, una cuestión que comenzará a tratarse la próxima semana, una vez que este viernes se celebre la habitual cena de fin de curso entre jugadores, técnicos y directiva. La idea, como habitualmente, es la de mantener el bloque de futbolistas que acabaron este año, pero todo dependerá de las circunstancias personales de cada uno, además de las posibles ofertas que puedan recibir de otros equipos.

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La única baja que sí ya está confirmada es la de Guille, que abandonará la entidad por motivos laborales. El polivalente defensa ha aprobado una oposición y tiene que completar su formación fuera de Galicia el próximo año, lo que le impedirá seguir formando parte de una plantilla alondrista en la que ha permanecido cuatro temporadas, las últimas tres de ellas de forma consecutiva. En esta última disputó un total de 24 encuentros, 19 de ellos como titular, anotando tres dianas. A esa lista podrían unirse el lateral izquierdo Guime y el mediocentro Rocha, que pretenden continuar su formación académica lejos de España. El primero de ellos podría hacer un máster en Bélgica y el segundo un Erasmus en Turquía, aunque aún no hay nada confirmado. Y luego habrá que ver el interés que suscitan en el mercado jugadores como Lucas Camba, que ha protagonizado una gran campaña, que ha disputado la Copa de las Regiones UEFA con la selección gallega, y que, por su juventud y calidad, a buen seguro que tendrá propuestas.