Quique Domínguez, entrenador del Frigoríficos del Morrazo: «La mitad del trabajo está hecho y ahora hay que rematarlo»

Con la tranquilidad de haber evitado las dos últimas plazas y con el deseo de hacer lo propio con la antepenúltima, la de la temida promoción, afronta el Frigoríficos del Morrazo esta semana de trabajo. La escuadra que dirige Quique Domínguez centra ya toda su atención en el partido del próximo domingo a las 18 horas ante el Ángel Ximénez Puente Genil. Un punto separa a los cangueses de confirmar su continuidad en la Liga Nexus Asobal. «La mitad del trabajo está hecho y ahora nos toca rematarlo», sentencia el preparador pontevedrés.

Domínguez reconoce que haberse librado del descenso directo (bajan Guadalajara y Huesca) libera un tanto a los suyos en el plano psicológico. «Soltamos un poco la mochila, porque la igualdad en la clasificación y las últimas jornadas no dejaban muy claras esas posiciones», señala, antes de añadir que «primero es una buena noticia por librarnos de ese peso, y segundo es una motivación para poder cerrar bien la Liga en casa».

Respecto al partido ante el Caserío Ciudad Real el empate deja un sabor más dulce que amargo, a pesar de haber dispuesto de una última acción para haber intentado sumar los dos puntos en juego. Y es que el Cangas se sobrepuso a un primer tiempo irregular, en el que llegó a estar seis goles por debajo en el marcador. «Hicimos un esfuerzo muy grande en un encuentro en el que no estuvimos bien. La primera parte parecía que teníamos plomo en las piernas y serrín en la cabeza, sin encontrar nuestro juego, sin ser fluidos», relata. Es por ello que, considera, «hay que darle mucho valor a lo que hicimos para volver al encuentro. En la reanudación ya fue otra manera de defender y de atacar». Pero tampoco puede obviar ese último balón «que pudo haber sido la recompensa total». En global, eso sí, manifiesta que «ha sido un buen punto».

Recuperación total de Manu Pérez

Lo cierto es que la derrota del Huesca (condenándolo a la División de Honor Plata) y la victoria del Puente Genil (manteniendo sus opciones de salvarse si gana en O Gatañal) han convertido el empate del Quijote Arena en un resultado con valor más anímico que clasificatorio. «Por supuesto, es un punto muy bueno, muy valioso, porque hay que ver cómo se produce, en un día en el que no estuvimos bien, en el que peleamos mucho por conseguir algo en una pista muy difícil», afirma.

Si ante el Ciudad Real se notó la diferencia entre un equipo presionado por la necesidad y otro relajado tras haber cumplido sus objetivos, en el Cangas-Puente Genil del próximo fin de semana esta faceta anímica se equilibrará, con las dos escuadras compartiendo presión. «Creo que fue muy inteligente lo que hizo Santi Urdiales de buscar motivación para el partido con jugadores menos habituales y otros que se retiraban. En el primer tiempo se vio mucho esto, que ellos estaban a gusto en la pista y nosotros más espesos y fallones», razona Domínguez. El técnico tiene muy claro que ante los cordobeses será diferente. «Eso no se va a dar el próximo domingo», sentencia.

La otra buena noticia que dejó el choque fue la confirmación de la recuperación de Manu Pérez. El central volvía al equipo tras haber sufrido una rotura fibrilar en el duelo ante el Bidasoa, y no se resintió de sus problemas físicos, con Domínguez administrando con criterio sus minutos. «Es cierto que durante la semana tuvimos dudas, pero afortunadamente no ha tenido molestias ni recaídas», afirma el preparador.