D'Antino, en el siete ideal de la jornada en la Liga Nexus Asobal

La sobresaliente actuación de Nicolo D'Antino en el encuentro ante el Caserío Ciudad Real ha permitido al jugador del Frigoríficos del Morrazo entrar en el siete ideal de la jornada. El italiano es el mejor extremo derecho del fin de semana gracias a los 12 goles sin fallo (cinco de ellos desde los siete metros) que anotó en el empate del Cangas en el Quijote Arena. Es la segunda ocasión en la que el máximo realizador del Frigoríficos en esta temporada se cuela entre los mejores de la jornada, ya que ya lo había logrado en la sexta jornada del campeonato. Entonces D'Antino había marcado 10 goles de 11 lanzamientos en la victoria de los suyos en Torrelavega, lo que también le valió para ser el MVP de esa jornada.

El resto de integrantes del mejor equipo del penúltimo fin de semana de la liga regular cuenta con dos excangueses como el central Rajmond Toth (Cuenca) y el extremo izquierdo Mario Dorado (Puente Genil), autores de 10 y 8 goles, respectivamente. Asimismo están Marcos Fis, con 9 dianas, entre ellas la de la victoria del Granollers en Irún, su compañero de equipo Adriá Figueras, el lateral Dalmau (Aranda) y el portero Nielsen (Barcelona).