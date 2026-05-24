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Los veteranos del Bueu y del Beluso consiguen el ascenso a Primera

Equipo de veteranos de la Cultural Deportiva Beluso tras certificar su ascenso.

Equipo de veteranos de la Cultural Deportiva Beluso tras certificar su ascenso. / FDV

César Collarte

Bueu

Los equipos de veteranos del Club Deportivo Bueu y de la Cultural Deportiva Beluso han certificado su ascenso a la Primera Gallega tras la disputa de la última jornada de la liga regular. El cuadro buenense se impuso a domicilio por 0-6 al Os Amigos-Pavi Decor y cerró la temporada como campeón de su grupo con 64 puntos en su casillero. El Beluso, por su parte, venció en casa al Montajes Iglesias por 2-1, asegurando de este modo la segunda posición con 63 puntos.

Los buenenses se llevaron asimismo otra distinción, ya que el campeón fue asimismo el conjunto más goleador (100 tantos) y el subcampeón el menor goleado (36 goles).

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