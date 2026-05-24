El Cruceiro pierde en Vilanova y se despide del ascenso

El Cruceiro se queda sin el ansiado ascenso a Segunda Autonómica. El equipo que dirige Javi Tenorio cayó 2-1 ante el Vilanova en el encuentro de vuelta de la primera eliminatoria, en un partido que jugó casi 80 minutos con uno menos por la tempranera y discutida expulsión de Arón, que vio dos amarillas en 12 minutos. En la ida el resultado fue de empate a un gol.

Los de O Hío encajaron el 1-0 en una acción protestada por un posible fuera de juego y recibieron el 2-0 a poco de comenzar el segundo tiempo. Luego dispusieron de un buen número de ocasiones para anotar, pero solo consiguieron recortar diferencias en el minuto 60. Ya en la última acción del encuentro Saúl remató de cabeza y su disparo se encontró con la madera, saliendo la pelota repelida y pasando por encima de Aarón Paredes, que estaba en boca de gol para rematar.

FICHA TÉCNICA: