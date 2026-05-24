El CD Moaña renueva por una temporada a su técnico, Rafa Vázquez

Los caminos del Club Deportivo Moaña y de Rafa Vázquez continuarán ligados una temporada más. La entidad que preside Estela Santomé ha anunciado la renovación del entrenador vigués, que será el responsable de dirigir el proyecto 2026-2027 después de haber conseguido la ansiada permanencia en el grupo sur de la Preferente Futgal. Vázquez, de 43 años de edad, se hizo cargo del banquillo moañés a principios del mes de diciembre, reemplazando a Fran Rosales. Por entonces, con 13 jornadas disputadas, el equipo estaba hundido en las posiciones de descenso tras haber encadenado una racha negativa de nueve partidos sin ganar. Su balance era de tres victorias, dos empates y ocho derrotas. La dinámica no auguraba nada bueno.

El que fuera preparador de Erizana y Arcade se encontraba dirigiendo a dos equipos, alevines y juveniles, en la Escuela de Fútbol Denís Suárez, y aceptó la propuesta al poder compatibilizar ambas ocupaciones. Pesó en su decisión tanto su pasado en el Moaña -en donde se estrenó tanto como jugador del equipo sénior como de entrenador en las categorías inferiores- como el hecho de que el club le hubiese contactado en un par de ocasiones anteriormente para dirigir al equipo. Entonces, sus diferentes compromisos le impidieron dar el sí, y esa era una deuda moral que tenía pendiente. «No podía negarme», reconoció en su momento.

En 21 jornadas sus números son de absoluto equilibrio, con siete victorias, siete empates y otras tantas derrotas. La irregularidad ha sido una constante en los moañeses que, no obstante, mejoraron considerablemente su rendimiento para acabar saliendo de los puestos de peligro y certificando su salvación una jornada antes de la conclusión del campeonato. Los celestes acabaron decimoterceros en la tabla clasificatoria con 39 puntos, seis sobre el descenso directo y cinco sobre la decimocuarta plaza, ocupada por el Cented Academy, y afectada por los arrastres de categoría superior.

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El club tenía muy clara la continuidad de su técnico y apenas ha dejado transcurrir una semana para cerrar de modo definitivo su renovación. El preparador tampoco ha puesto dificultades para seguir un año más. La idea ahora no es otra que poder comenzar a perfilar cuanto antes la próxima campaña, sentando las bases de la misma tanto en el apartado de renovaciones como en el de posibles refuerzos. Vázquez podrá iniciar de cero su propio proyecto para imprimirle su sello personal desde el inicio.