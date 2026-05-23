Balonmano
Los infantiles del Luceros acaban séptimos y los juveniles octavos en el Campeonato de España
El As Casiñas de Adrián Menduiña se impuso al Anaitasuna A por 34-30 | El Buenas Migas de Rodrigo Mariño perdió en el último encuentro ante el Bidasoa Irún
Infantiles y juveniles del Luceros cerraron esta mañana su participación en la Final a Ocho del Campeonato de España de Balonmano. El As Casiñas de Adrián Menduiña se impuso por 34-30 al Anaitasuna A en su partido de despedida del torneo y consigue la séptima plaza en la categoría infantil. Menor fortuna tuvo el Buenas Migas Juvenil, que cedió ante el Bidasoa Irún por 31-22 y acaba octavo. Con todo, el simple hecho de haber estado en la fase final ya es un enorme éxito para ambas escuadras.
El As Casiñas Luceros volvió a demostrar el espíritu indomable de la cantera canguesa. Al igual que había hecho hace un par de días para sacar un punto ante el Urci Almería cuando estaba nueve goles abajo, le tocó remontar. El conjunto pamplonica mandó en el marcador en el arranque, con ventajas de hasta cuatro tantos (8-12, 13-17), pero los de Menduiña le dieron la vuelta al marcador en el segundo tiempo para acabar con un excelente sabor de boca.
El Buenas Migas perdió, en cambio, ante un Bidasoa que siempre controló el encuentro. Rodrigo Mariño dio unos merecidos minutos a los menos habituales y reservó a los cadetes de cara a su Top 8 del próximo fin de semana, entre ellos a dos de sus hombres más determinantes, como Xabi Gallego y Mateo Lago.
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