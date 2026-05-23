El Frigoríficos despeja su futuro: Un punto ante el Puente Genil o aguardar por la derrota del Nava

La disputa de la penúltima jornada de la Liga Nexus Asobal ha servido para aclarar de forma considerable el panorama de la zona peligrosa de la tabla, de cara a un próximo fin de semana en el que se bajará el telón en lo que a la competición regular se refiere. El trabajado y meritorio empate del Frigoríficos del Morrazo en el Quijote Arena ante el Caserío Ciudad Real ha quedado solapado por la derrota del Bada Huesca frente al Logroño, con una mayor incidencia a nivel clasificatorio, ya que envía a los de José Francisco Nolasco a la División de Honor Plata y evita complicaciones al resto. Los aragoneses dejarán la élite 15 años después, acompañando al Sanicentro Guadalajara en el descenso directo.

Así las cosas, el equipo dirigido por Quique Domínguez elude de forma definitiva las dos últimas plazas y ahora centrará todos sus esfuerzos en escaparse de la antepenúltima posición, que aboca a su titular a disputar la promoción ante el tercer clasificado de la División de Honor Plata, que se decide este mismo fin de semana en Sagunto. Con Rebi Cuenca y Villa de Aranda salvados, la lucha se centrará en solamente tres conjuntos: Cangas (con 20 puntos), Puente Genil y Viveros Herol Nava (ambos con 19), con el morbo añadido de que los dos primeros se enfrentarán en un duelo directo que tendrá lugar el próximo domingo a partir de las 18 horas en el pabellón de O Gatañal.

Los cálculos para el Frigoríficos se han simplificado enormemente. Una victoria o un empate frente a los cordobeses le otorgaría la permanencia. En caso de derrota dependería de que el Nava pierda su encuentro ante el Atlético Valladolid en el pabellón Huerta del Rey. No hay más combinaciones posibles. Lo cierto es que si la última acción de Martín Fuentes en Ciudad Real hubiese acabado en gol, y por tanto en la victoria visitante, el Cangas tendría una bala más. Haber alcanzado los 21 puntos obligaría a que el Puente Genil tuviese que ganar en O Gatañal mejorando los seis goles de renta que lograron los de Domínguez en la primera vuelta (28-34). Casi tan decisiva como esa acción fue el gol de Dani Serrano casi sobre la bocina para darle la victoria a los suyos ante el Villa de Aranda.

La del domingo será una verdadera final de finales entre dos equipos que deberán manejar el mismo o parecido nivel de presión. El Cangas juega la baza de O Gatañal, decisivo en el último mes de campeonato con las victorias frente a Villa de Aranda, EON Alicante y Rebi Cuenca. Otra ventaja pasa por el hecho de que a los locales les sirven dos de los tres resultados posibles. Y una tercera, más psicológica que real, es que una hipotética promoción sería más demoledora para los cordobeses que para el Frigoríficos. La razón es que esta eliminatoria se juega con la limitación de cinco extranjeros. El Cangas tiene los cinco justos (Rivero, Panjan, Ludman, Valderhaug y D'Antino). El Puente Genil cuenta con hasta diez, lo que le obligaría a prescindir de cinco en esos partidos (Simonet, Ribeiro, Tiago Sousa, Claudio Ramos, Vieira, Aizen, Benhalima, Bombón Almeida, Elcio y Ahmed).

Mientras, las cuentas del Nava son las de ganar en Valladolid para certificar matemáticamente su salvación. Un punto le valdría siempre y cuando Cangas y Puente Genil no empaten. Y la derrota lo abocaría a jugar el playoff.