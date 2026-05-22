Balonmano
Juveniles e infantiles del Luceros se quedan fuera de las medallas
El Buenas Migas perdió 33-27 ante el Prado Marianistas y el As Casiñas 23-35 ante el Fútbol Club Barcelona
Los equipos juvenil e infantil del Luceros se han quedado fuera de la lucha por las medallas en el Campeonato de España de Balonmano tras la disputa de una tercera jornada en la que ambos saldaron con derrota sus respectivos compromisos.
El Buenas Migas cedió por 33-27 ante el Prado Marianistas en un choque marcado por el nivel defensivo de los locales, que no dieron opción a los cangueses. Los de Rodrigo Mariño acaban cuartos de su grupo con dos puntos, por detrás de Barcelona (4), Prado y Dominicos (ambos con 3). Mañana disputarán el duelo por el séptimo puesto a partir de las 10 horas ante el Bidasoa.
Los infantiles del As Casiñas Luceros, dirigido por Adrián Menduiña, cayeron por 23-35 ante el Fútbol Club Barcelona y finalizan con un punto, el logrado el jueves ante el Urci Almería. A las 21 horas los andaluces juegan contra el Torrelavega en un choque que decidirá si el equipo de O Morrazo peleará mañana por la quinta o la séptima plaza.
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- El desfile aéreo de las Fuerzas Armadas: «Una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica»
- Paso adelante en Vigo para convertir un barrio en «referencia de Europa»: el proyecto estará listo después del verano
- Cortes de tráfico en Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas 2026: estas son las calles por las que será difícil circular
- El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»
- Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años