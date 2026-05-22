Juveniles e infantiles del Luceros se quedan fuera de las medallas

Los equipos juvenil e infantil del Luceros se han quedado fuera de la lucha por las medallas en el Campeonato de España de Balonmano tras la disputa de una tercera jornada en la que ambos saldaron con derrota sus respectivos compromisos.

El Buenas Migas cedió por 33-27 ante el Prado Marianistas en un choque marcado por el nivel defensivo de los locales, que no dieron opción a los cangueses. Los de Rodrigo Mariño acaban cuartos de su grupo con dos puntos, por detrás de Barcelona (4), Prado y Dominicos (ambos con 3). Mañana disputarán el duelo por el séptimo puesto a partir de las 10 horas ante el Bidasoa.

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Los infantiles del As Casiñas Luceros, dirigido por Adrián Menduiña, cayeron por 23-35 ante el Fútbol Club Barcelona y finalizan con un punto, el logrado el jueves ante el Urci Almería. A las 21 horas los andaluces juegan contra el Torrelavega en un choque que decidirá si el equipo de O Morrazo peleará mañana por la quinta o la séptima plaza.