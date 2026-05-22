El Frigoríficos elude el descenso directo y se jugará salvarse de la promoción en la última jornada

El Frigoríficos del Morrazo ya acaricia la permanencia. El conjunto que dirige Quique Domínguez arrancó un trabajado empate ante el Caserío Ciudad Real (28-28) y elude de forma matemática el descenso directo. La derrota del Huesca ante el Logroño favorece los intereses de un Cangas que en la última jornada del campeonato se medirá ante el Ángel Ximénez Puente Genil con el objetivo de evitar el puesto de promoción. Cangueses (20 puntos), cordobeses (19) y el Viveros Herol Nava (19) se disputarán esa plaza que obliga a una eliminatoria con el tercer mejor equipo de la División de Honor Plata.

El choque del Quijote Arena tuvo tintes épicos. Como en tantas ocasiones a lo largo de la temporada el Cangas cedió mucho terreno a su rival –llegó a ir perdiendo de seis (16-10) en la recta final del primer tiempo– y a partir de ahí inició una carrera contra el reloj para evitar la derrota. Pero en esta ocasión el esfuerzo tuvo su recompensa y la moneda salió cara. O quizás a medias, porque los de O Morrazo recuperaron un último balón que Martín Fuentes, a dos segundos para el final, no pudo aprovechar cometiendo una falta en ataque.

Lo cierto es que el Frigoríficos no arrancó bien. Y no lo hizo porque la defensa, su gran activo, no funcionó. Poco importó que el técnico local, Santi Urdiales, diese minutos a los menos habituales, a jugadores como Kotanidis, Romero, Mendive, Trancón o Lumbreras, porque pesó más la tranquilidad de un equipo que jugaba con los deberes hechos contra otro que necesitaba los puntos. Ángel Pérez de Inestrosa destrozaba una defensa visitante en la que el pivote Torres también campaba a sus anchas.

Mateo Pallas fue uno de los destacados en el encuentro de esta noche entre el Caserío Ciudad Real y el Frigoríficos del Morrazo. / José Ramón García

Domínguez pedía tiempo (7-3, minuto 7.50) pero el Cangas no acababa de tomarle el pulso al encuentro. La defensa manchega apretaba y Kotanidis sacaba varias manos para lanzar a los suyos (15-9, minuto 23), con el preparador pontevedrés deteniendo de nuevo el partido. Y el Frigoríficos tomó aire en la recta final con un 0-3 que le permitía llegar vivo a vestuarios (16-13).

La segunda mitad fue otra historia. El Cangas se cerró atrás y se confió a un inspirado Mateo Pallas, mientras ofensivamente encontraba las continuidades para que D’Antino –12 dianas ayer– decidiese. Los visitantes se ponían a un gol (20-19) y en superioridad, pero la regalaron, y el Caserío volvió a cobrar ventaja (25-21, minuto 51, con Domínguez agotando sus tiempos).

Nueva vida para el Frigoríficos, que apretó los dientes aún más en defensa y volvió a ponerse a tiro (26-25, minuto 54, con tiempo de Urdiales). D’Antino desde los siete metros puso las tablas, con los manchegos apostando por el 7 contra 6 en ataque y por el 5.1 en defensa. Y el choque se convirtió en una partida de ajedrez. El Caserío se puso por delante a falta de un minuto y seis segundos y el Cangas atacó con siete para que D’Antino anotase de penalti. Quedaban 15 segundos y la jugada marcada por Urdiales acabó en una pérdida de balón. Pereiro pasó a Fuentes, que corrió la banda y se estrelló contra un defensor local. Ahí murió el duelo. Ahora toca acabar el trabajo el próximo fin de semana en O Gatañal.