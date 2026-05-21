El Frigoríficos, ante su primera oportunidad para cerrar la permanencia

El Frigoríficos del Morrazo visita mañana al Caserío Ciudad Real (21 horas, Quijote Arena, con el arbitraje del cántabro Riloba Pereda y del andaluz Ruiz Vergara) en busca de un resultado que le permita certificar su continuidad en la Liga Nexus Asobal. La escuadra que dirige Quique Domínguez intentará sumar una victoria que lo libraría matemáticamente del descenso directo y que, en caso de que lo acompañen otros resultados de la jornada, lo salvaría también de la promoción. La permanencia, pues, está a tiro para los cangueses.

El Cangas llega a esta penúltima semana de competición en la decimosegunda plaza, con 19 puntos en su casillero. Son dos más que Ángel Ximénez Puente Genil, Viveros Herol Nava (en zona de promoción) y Bada Huesca (en descenso directo), y ocho más que un Guadalajara que ya se ha quedado fuera de la ecuación tras haber perdido la categoría hace un par de jornadas. La diferencia es incluso virtualmente mayor con los oscenses, con quienes se tiene ganado el golaverage particular, no así con el conjunto segoviano, con quienes se perdió los dos duelos. En cuanto al cuadro cordobés, el Cangas lo derrotó ampliamente a domicilio, pero los de Toni Malla visitarán O Gatañal en la jornada que cerrará la liga regular en la Asobal. Ganar mañana en tierras manchegas es vital, pero también lo sería un pinchazo de alguno de sus rivales directos, que tienen un margen de error más limitado. El Huesca recibe al Logroño, el Puente Genil al Villa de Aranda y el Nava al EON Horneo Alicante.

La buena noticia en el Frigoríficos es la recuperación de Manu Pérez tras haber sufrido un problema muscular en el último partido de los suyos ante el Bidasoa Irún. El parón en el campeonato del pasado fin de semana le ha dado unos días extra al central moañés para superar sus molestias y ponerse a tono de cara a los dos últimos y decisivos encuentros de la Liga Asobal. Con él incorporado a la dinámica del equipo, la única ausencia obligada será la de Santi López, a quien un esguince de grado tres en su hombro derecho le impedirá volver a vestirse de corto en esta temporada. William Thompson, por tanto, entrará en la convocatoria después de haber quedado descartado para jugar con el Buenas Migas Luceros Juvenil en los dos primeros partidos de la Final a Ocho del Campeonato de España, que se disputa precisamente en Ciudad Real.

Así las cosas la lista está integrada por los porteros Panjan y Mateo Pallas; los centrales Pereiro y Manu Pérez; los laterales Gayo, Rivero, Valderhaug y Ludman; los pivotes Javi García, Quintas, Pablo Castro y William; y los extremos Arnau Fernández, Fuentes, D'Antino y Gallardo.

Mantener una regularidad en el juego y evitar las pérdidas de balón deberán ser los dos pilares sobre los que el Frigoríficos del Morrazo ha de fundamentar su juego para alimentar sus posibilidades ante un rival al que doblegó con claridad en el encuentro de la primera vuelta disputado en O Gatañal. Los cangueses tendrán que mostrarse firmes en defensa, confiar en la buena aportación de Panjan, y explotar cuando sea posible las transiciones. Igual de importante será el factor mental para controlar la posible ansiedad y la necesidad de los puntos, frente a un Caserío Ciudad Real que llega a este partido con los deberes hechos tras una gran temporada.