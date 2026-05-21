El AP Training vence al Bar Moaña y allana el título del Restaurante As da Guía en la Liga Keniata de Moaña

El AP Training se impuso de forma clara al Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña por 8-3 y deja en bandeja el título de la Primera División de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña al Restaurante As de Guía. El líder amplió su ventaja con respecto a sus más inmediatos perseguidores después de imponerse al A Centoleira por 6-2. Ahora ya son siete puntos los que tiene sobre el Bar Moaña y ocho sobre AP Training y un Persianas Morrazo que aplazó su encuentro ante el Fulming/Bar Royal. Con solo cuatro jornadas para la conclusión del campeonato, el torneo parece bastante decidido para el vigente campeón.

Un escalón más abajo el Getelec/Soluzión Enerxética se impuso al RB Academy en el encuentro más goleador de la jornada, resuelto con un 8-7 favorable a los primeros. El Crispametal, por su parte, venció al Northcoast Barbershop/Orquesta Magos, y el colista Decoraciones Fernández sumó su segunda victoria de la temporada ante el A Camelia/A Carriola, al que derrotó 3-1.

Resultados y clasificación de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña. / FDV

En la categoría de plata no hubo sorpresas en una jornada en la que ganaron los seis primeros clasificados. El liderato continúa en manos del Inmobiliaria Grupró, que se impuso por 6-1 al Bar Anxo, y de este modo conserva cuatro puntos de renta sobre un Lirón Store Bueu que este fin de semana se deshizo del Rápido de Jalleira (10-6).

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La tercera posición es para un Semilla Negra/Tiembla Maruxa que ganó 7-5 al Máikel&Best. Los otros ganadores de la jornada fueron el Piscicasa FC, el Electricidad Bermúdez y el Fermonavi/Nexohaus.