El Luceros, la mejor cantera masculina de España junto a Barcelona y Dominicos

El Luceros comienza esta tarde su andadura en el top 8 del Campeonato de España. Lo hará como uno de los tres mejores clubes masculinos de cantera del país, como uno de los únicos tres que han colado a todos sus equipos (juveniles, cadetes e infantiles) en la fase final nacional, una gesta que comparte con el Fútbol Club Barcelona y con el Dominicos zaragozano. Ni Anaitasuna (con dos representantes), ni un histórico de estos torneos como el Granollers, Alcobendas, Bidasoa o Torrelavega (todos ellos con uno) igualan las cifras de esta histórica temporada de los de O Morrazo. El Luceros ha normalizado lo extraordinario.

Los juveniles del Buenas Migas y los infantiles del As Casiñas entrarán en liza hoy. Los primeros se estrenan ante el Dominicos a partir de las 20.30 horas en la fase final que tiene lugar en Ciudad Real. Los de Rodrigo Mariño lograron su pasaporte en el Sector disputado en O Gatañal derrotando a Tolosa, Alcobendas y Ademar, pero no lo tendrán nada fácil en un grupo en el que, además de a los maños, tendrán enfrente al todopoderoso Barcelona (rival mañana también a las 20.30 horas) y al Prado Marianistas (el viernes a las 17 horas). La fortuna no parece haber sonreído en exceso a los cangueses, que se medirán a dos de los indiscutibles cocos del sorteo. Los dos primeros clasificados se cruzarán en semifinales con los mejores del otro grupo, en el que han quedado encuadrados Bidasoa, Trops Málaga, Anaitasuna A y Balonmano Sanse.

Los infantiles dirigidos por Adrián Menduiña, por su parte, disputarán esta Final a Ocho en Zaragoza y comienzan con el Torrelavega como su primer contrincante, en un choque que tendrá lugar a las 15.30 horas. En el otro encuentro del grupo se medirán a las 17.15 horas el Barcelona Infantil A y el Cajamar Urci Almería A. Los almerienses serán el rival de los morracenses en la segunda jornada, mañana a las 17.15 horas, y el cuadro blaugrana el del partido del viernes, también a las 17.15 horas. En el otro grupo competirán Anaitasuna A, Algemesí A, Dominicos y los malagueños del Puertosol. La escuadra canguesa llega a este torneo después de haber conseguido su billete en el Sector disputado en Gijón en el que se impusieron de forma consecutiva a Guadalajara, Palautorderá y a Juanfersa Gijón.

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De cara a la próxima semana (del 27 al 31), la tercera escuadra en liza del club cangués, el Disalmo Luceros cadete, disputará la Final a Ocho de la categoría en la localidad cordobesa de Palma del Río, compartiendo privilegio con otro equipo de la comarca, el Serviauto Bueu Atlético. Los cangueses de Iago Iglesias volverán a tener en su grupo al Fútbol Club Barcelona, al igual que juveniles e infantiles. Los catalanes serán su rival del último día, dejando para los dos primeros a los madrileños del Alcobendas y a los andaluces del Palma del Río. En el otro grupo el Serviauto Bueu Atlético debutará ante el Dominicos, en un grupo en el que también tendrá como rivales a otras dos canteras poderosas como las de Granollers y Fundación Agustinos de Alicante.