El Luceros juvenil da la campanada y se estrena en la Final a Ocho con victoria ante el Dominicos

El Buenas Migas Luceros dio la campanada en el inicio de la Final a Ocho Juvenil del Campeonato de España y se impuso a uno de los favoritos, el Dominicos, por 38-35. La escuadra dirigida por Rodrigo Mariño dominó de principio a fin a su rival -los zaragozanos solo fueron por delante con el 0-1- y llegó a disfrutar de una ventaja de hasta nueve goles (25-16, minuto 38). Los cangueses se ponen líderes de su grupo, igualados a puntos con un Barcelona que sufrió para vencer por la mínima al Prado Marianistas (30-29).

Sin William (reservado para el Caserío-Frigoríficos del viernes), con cuatro jugadores en edad cadete, y con dos exclusiones para Señoráns en apenas 14 minutos, el Luceros exprimió sus recursos al máximo. Mariño dispuso una defensa 3.2.1 para que los suyos siempre llevasen la iniciativa y acabaran abriendo hueco en la recta final del primer tiempo gracias, en buena medida, a un Óscar espectacular bajo palos (17-11).

La exhibición del meta cangués se prolongó en el segundo tiempo ante un Dominicos impotente. Su técnico probó una mixta a Xabi Gallego, y luego se la jugó con una defensa casi al hombre y castigando con el contragol. Llegó a ponerse a tres (30-27, minuto 48) pero ya no rebajó más la cifra. El Luceros mantuvo la calma y sobrevivió al vendaval. Mañana jugará a las 20.30 horas ante el otro hueso del grupo, el Barça Juvenil.

El As Casiñas Luceros, por su parte, perdió 20-42 ante el Bathco Torrelavega en la Final a Ocho Infantil. La diferencia entre ambas escuadras se puso de manifiesto ya con el demoledor inicio de los cántabros, con un parcial de 0-7 que ponía las cosas muy cuesta arriba. Aun así, los cangueses no le perdieron la cara al choque y llegaron al descanso con 11-18. En la reanudación, sin embargo, el Torrelavega metió una marcha más y acabó venciendo de forma clara. En el otro encuentro del grupo, el Fútbol Club Barcelona derrotó también sin problemas al Cajamar Urci Almería A por 40-21.

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Mañana los infantiles de O Morrazo se enfrentarán al cuadro almeriense a partir de las 17.15 horas, mientras que Barcelona A y Torrelavega lo harán a las 15.30 en el duelo entre los máximos aspirantes a copar las plazas de semifinales.