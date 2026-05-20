El Frigoríficos del Morrazo se blinda atrás: Es la quinta mejor defensa del campeonato

La defensa volverá a ser uno de los ejes fundamentales sobre los que el Frigoríficos del Morrazo basará sus opciones de victoria en los últimos dos partidos de la temporada regular en la Liga Nexus Asobal. Así ha sido históricamente, pero también a lo largo de una campaña en la que los hombres de Quique Domínguez se han confirmado como uno de los conjuntos que mejor guarda su portería. Y es que el Cangas es el quinto equipo menos goleado de la categoría, una posición que comparte con el Fraikin Granollers, y que únicamente mejoran el líder absoluto en todos los apartados de esta competición, el Fútbol Club Barcelona, además de Atlético Valladolid Torrelavega y Logroño La Rioja.

El cuadro cangués ha recibido en las 28 jornadas disputadas hasta la fecha un total de 837 goles, a una media de 29.89 por encuentro. En un balonmano que ha cambiado enormemente en los últimos años, que apuesta por incrementar el número de posesiones por partido y por multiplicar las transiciones, el Cangas ha sabido adaptarse para mantener la que siempre ha sido una de sus señas de identidad. Los mismos 837 tantos ha recibido el Granollers, mientras que el Logroño ha encajado 826, a una media de 29,5 por enfrentamiento. En el podio están el Torrelavega con 822 goles recibidos el Valladolid con 820 y el Barcelona con 747 y una media de 26,68 por duelo.

Blindarse en retaguardia ha sido una de las cuestiones en las que más ha hecho hincapié Quique Domínguez desde su llegada a O Gatañal. El técnico ha apostado por un bloque central con dos jugadores de centímetros y kilos como Quintas y Pablo Castro, combinados con un Santi López que ejerce de navaja multiusos tanto en defensa como en ataque. Para los penúltimos Pereiro ha sido un fijo, Rivero y Gayo se han repartido tareas, con mayor presencia del cubano en las labores de proteger meta propia, y Ludman ha aportado puntualmente su granito de arena. La lesión de Santi ha trastocado bastante los planes del técnico pontevedrés, que ya ante el Bidasoa recompuso su sistema moviendo piezas a un lado y otro. Más allá del bloque central, no hay que olvidarse de la labor de los extremos, tanto en la anticipación para robar balones como para forzar faltas en ataque.

La ecuación defensiva la completa una portería que comenzó con el hándicap de la apurada llegada de Ivan Panjan por la marcha de Suljevic al RK Zagreb. Pero el croata, paso a paso, ha ido convirtiéndose en uno de los puntales del equipo morracense. De hecho, es el guardameta con más paradas de la liga, un total de 238, tres más que el islandés del Barcelona Viktor Hallgrimsson.

Por debajo del Frigoríficos en este ranking de equipos menos goleados se sitúa el Bidasoa, con 840 tantos recibidos, mientras que el Villa de Aranda ha encajado 848 y el Rebi Cuenca 852. Los dos siguientes en la lista son precisamente los dos próximos rivales de los cangueses, el Ángel Ximénez Puente Genil (al que el Cangas se medirá en la última jornada, en O Gatañal) y el Caserío Ciudad Real (con el que juega este viernes). Los primeros han recibido 857 tantos y los segundos 863. Tras ellos están el Ademar León con 865 goles y el Viveros Herol Nava con 880. Los tres últimos clasificados del ranking son el EON Horneo Alicante con 883, el Bada Huesca con 916 y el Guadalajara con 920.