El Domaio cierra la temporada en números de promoción

El Domaio bajó el telón a la temporada con una goleada ante el Progresista que le permite alcanzar la séptima posición y cerrar el año en números de promoción. El 9-2 que se vio en el campo de A Granxa puso el broche de oro a un extraordinario último tercio de campeonato de los de Miguel del Ojo, que sumaron ocho victorias, tres empates y únicamente dos derrotas en 13 partidos. Los 27 puntos de los rojillos solamente fueron superados por los tres primeros clasificados. Gondomar y Juvenil de Ponteareas --que disputarán la promoción- sumaron 35 y 34 puntos, respectivamente, mientras que el campeón de Liga y nuevo equipo de Preferente, el Atlántida de Matamá, sumó 28.

«Todo ha sido producto de haber recuperado gente, de tener una plantilla más amplia y de haber podido fichar a gente como Eloy, Pablo o Jonás, que han elevado nuestro nivel competitivo», afirma el técnico de los moañeses. Y es que los inicios del Domaio en el torneo fueron complicados, con un solo triunfo en las ocho primeras jornadas, y ocupando puestos de descenso. «Teníamos un equipo muy joven, trabajábamos bien, pero cometíamos errores que nos sentenciaron», señala, antes de añadir que «desde diciembre mejoramos mucho y el equipo fue creciendo».

Del Ojo apunta que una de las cuestiones clave fue el adaptar el equipo a las exigencias de un terreno de juego como el de A Granxa. «El equipo tiene que trabajar cosas muy distintas en casa o en campos como los de Matamá o Gondomar. Hubo que buscar cosas diferentes», apunta. De hecho, el Domaio no ganó su primer partido en casa hasta la decimocuarta jornada. «Muchos jugadores no estaban acostumbrados a un campo de esas dimensiones y fue un hándicap», explica el técnico.

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El preparador le da mucho mérito a la campaña de los suyos en un año en el que «nos tocó hacer un trabajo de reconstrucción con la salida de Manufre, Pitu, Iván Casqueiro... después Rulo, Rubén...». Pero también llegaron fichajes de empaque, como Eloy, Pablo o Jonás, que acabó siendo el máximo artillero de los suyos con 19 dianas en 20 encuentros y la mejor media de la categoría. «La posición de delantero centro fue la más complicada, con Pablo, Róber y Jonás. Adaptamos para jugar con dos y todos ellos entendieron su rol».