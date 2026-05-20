El Beluso cumple objetivos con una despedida amarga

La Cultural Deportiva Beluso cerró la temporada con la satisfacción del deber cumplido -la permanencia en la categoría- pero con la amargura de la despedida, tras haber sumado tan solo un punto en las últimas seis jornadas. El año se le hizo especialmente largo al equipo dirigido por Bruno Gago, que, una vez certificó virtualmente su continuidad en la Preferente Futgal, no fue capaz de mantener la tensión mental y competitiva para haber finalizado en una mejor posición que la decimoprimera y con mejores guarismos que los 42 puntos que atesoró.

El conjunto buenense quedó marcado por un complicado arranque de campeonato, con una sola victoria en los primeros ocho partidos, en los que estuvo en zona de descenso e incluso como colista. Llegó la reacción de la mano de Juan Amoedo antes de su inesperado cese en la jornada 19. Gago tomó las riendas y tras dos derrotas ante los dos primeros encadenó una buena racha de cinco triunfos en siete jornadas antes de desinflarse en la recta final.