El Alondras y Rafa Villaverde deciden su futuro en común la próxima semana

El futuro de Rafa Villaverde en el banquillo del Alondras se conocerá en unos días. El técnico moañés y el presidente del club rojiblanco, Rafa Outeiral, se reunirán a principios de la próxima semana para tomar una decisión sobre la continuidad del preparador, que se ha tomado unos días de reflexión tras la finalización del campeonato liguero. La renovación de Villaverde es una prioridad y el primer paso que la entidad alondrista quiere dar para comenzar a sentar las bases de su proyecto para la campaña 2026-2027.

Outeiral no esconde el interés del Alondras en seguir contando con los servicios del moañés. «Por parte del club la idea es hacer un proyecto que no sea efímero, sino duradero», señala, a la vez que valora positivamente una temporada en la que la escuadra canguesa logró la permanencia de forma holgada, acabando en la duodécima plaza con 45 puntos en su casillero. «Se ha hecho un buen trabajo, teniendo en cuenta que la temporada ha estado cargada de situaciones un tanto anormales», señala, apuntando directamente a la necesidad de trasladarse al campo Iago Aspas Juncal por el estado del terreno de juego de O Morrazo y por las obras previstas para el cambio de césped. Además, también apunta al hecho de que para Rafa Villaverde y su cuerpo técnico «era el primer año en la categoría. Al final la valoración tiene que ser buena».

El club asume que el proyecto iniciado este año tiene margen para el crecimiento. Es lo lógico en una plantilla que ha dado la alternativa a tres canteranos como Adri Hernández, Víctor e Íker, con muchos minutos para el mediocentro y el carrilero derecho en su primera temporada sénior. Pero además ha habido cinco juveniles que han debutado en Tercera y que pueden ser también parte del futuro del Alondras. Todo dentro de esa idea esbozada por el dirigente cuando asumió la presidencia del club, la de incluir a cada vez más jugadores de Cangas y de la comarca de O Morrazo en el equipo. «Tuvimos nuestros momentos y nuestras posibilidades, a pesar de todo», afirma el presidente.

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Lo que está claro desde el club cangués es que el primer paso será ratificar la continuidad de Rafa Villaverde. Es cierto que la dirección deportiva ya tiene ciertas ideas en cuanto a renovaciones y posibles fichajes, pero no hará absolutamente nada hasta que se conozca la identidad del inquilino de su banquillo. Y ese debería ser el moañés, que, por el momento, tampoco ha dejado entrever sus intenciones tras una temporada irregular, con rachas muy buenas y otras negativas, y condicionada por aspectos como el ya mencionado del campo o las lesiones, que no permitieron contar en ningún momento con Salgueiro y que afectaron durante semanas a futbolistas como Diego, Yelco Alfaya (este aún en el dique seco), Víctor o Guille, entre otros.