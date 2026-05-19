Los números de la salvación: De los 20 puntos de la pasada temporada a los 25 de récord de la anterior

De los 20 que fueron suficientes la pasada temporada a los 25 que se necesitaron en la anterior. Vaticinar la puntuación precisa para certificar la permanencia en la Liga Nexus Asobal se ha convertido en una quimera desde que en la campaña 2021-2022 se introdujo la variable de añadir una plaza de playoff a las dos de descenso directo. El Frigoríficos del Morrazo tiene claro que sumar los cuatro puntos que restan para la conclusión del campeonato o incluso tres de ellos le darán la ansiada salvación. A partir de ahí entrarían las calculadoras. Dos lo librarían del descenso automático, pero no de la promoción (salvo que se lograsen en la última jornada frente al Puente Genil, rival directo) y una cosecha más discreta haría necesario tener un ojo puesto en los partidos del resto de conjuntos implicados en la pelea.

El Cangas sumó 22 puntos en la atípica temporada 2020-2021, en la que se produjeron cuatro descensos para ajustar de nuevo la competición a 16 equipos tras la pandemia. Fueron los mismos de un Guadalajara que dio con sus huesos en la División de Honor Plata, acompañando a Puerto Sagunto, Cisne y Villa de Aranda. A partir de ahí la liga entró en otra dimensión, añadiendo una tercera plaza a evitar, la del playoff de ascenso/descenso.

El primer año del nuevo modelo fue tranquilo para el Cangas de Nacho Moyano, que, tras una gran primera vuelta (18 puntos), vivió de las rentas para cerrar la campaña en la decimocuarta posición con 26 puntos en su casillero y un colchón de cinco sobre el peligro. El Antequera bajó como colista con solamente seis puntos, acompañado por el Viveros Herol Nava con 20. La plaza de promoción recayó en el Sinfín, que hizo 21 puntos. El corte con el descenso lo marcó el Atlético Valladolid, que eludió las tres últimas posiciones al haber sumado 22 puntos en total. En la promoción el Sinfín se midió al EON Horneo Alicante, al que no dio demasiadas opciones. Victoria por 29-36 en el encuentro de ida y derrota por la mínima en el de vuelta (31-32).

La promoción, para los cangueses ante el Málaga

En la temporada 2022-2023 Anaitasuna y Sinfín necesitaron 22 puntos para librarse de la quema. En ella entraron Cisne (15) y Guadalajara (18) para ocupar las dos plazas de descenso directo, mientras que la de promoción recayó en el Frigoríficos, que hizo 20. El conjunto cangués se enfrentó al Málaga en la eliminatoria de promoción, con un doble triunfo por 20-24 en tierras andaluzas y por 32-26 en O Gatañal para certificar su permanencia en la categoría.

Un año más tarde se produjo la salvación más cara de todo este periodo, con Cuenca, Puente Genil, Torrelavega y Benidorm sumando 25 puntos para eludir las tres últimas posiciones. El Cangas alcanzó los 24 después de un enorme final de Liga, en el que sumó 15 puntos de 20 posibles, cayendo derrotado únicamente ante Bidasoa y Barcelona. Pese a ello se vio abocado a disputar la promoción en un año marcado por los bajísimos guarismos de los equipos que descendieron, Sinfín (8 puntos) y Puerto Sagunto (6). Los cangueses mantuvieron la misma dinámica positiva en la promoción, arrasando al Burgos en la ida (30-42) y dejando sentenciada la eliminatoria. En la vuelta, 37-38 para los castellanos.

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El último precedente, el del año pasado, fue el de la permanencia más barata en cuanto a puntos pero más sufrida en cuanto a diferencias. Frigoríficos, Puente Genil y Huesca lograron la salvación -los dos últimos en la última jornada, que los de O Morrazo afrontaron ya salvados- con 20 puntos. Con solo uno menos, 19, descendieron Benidorm y Anaitasuna, mientras que el Guadalajara se vio abocado a disputar la promoción ante el Burgos. En ella se mantuvo la tendencia de sus cuatro años de existencia, con triunfo para el equipo de superior categoría. Eso sí, de forma agónica, ya que los burgaleses vencieron en su feudo (24-20) y los alcarreños debieron remontar en la vuelta (28-23).