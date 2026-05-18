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Taekwondo | Campeonato Provincial Escolar

Más de jóvenes 300 deportistas en Bueu

Uno de los combates disputados este fin de semana en el pabellón de Bueu.

Uno de los combates disputados este fin de semana en el pabellón de Bueu. / Gonzalo Núñez 

David García

Bueu

El Club Taekwondo Ssiu de Bueu organizó este fin de semana el campeonato provincial escolar en la modalidad de combate. Una cita que reunió en el pabellón polideportivo de la localidad a más de 300 deportistas de clubes de toda la provincia, con edades entre los 8 y 14 años.

Sobre el pabellón Pablo Herbello se dispusieron hasta cinco tapices, con lo que el evento se pudo completar en horario de mañana. Los cuatro primeros clasificados en cada una de las categorías consiguieron su pase al campeonato gallego, que se celebrará en Boiro el último fin de semana de este mes de mayo.

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