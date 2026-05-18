El Frigoríficos, pendiente de Manu Pérez para las dos finales por la salvación

La temporada 2025/26 de la Liga Asobal afronta su desenlace. Quedan dos jornadas con todo por decidir en la pelea por la permanencia, en la que lo único seguro es que una de las plazas de descenso directo es para el Guadalajara. El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro encara este momento decisivo con la ventaja de depender de sí mismo y con dos puntos de margen con respecto al descenso y promoción. El parón del último fin de semana le ha venido bien al conjunto cangués, con varios jugadores con molestias físicas. Con el concurso de Santi López ya descartado debido a un esguince en el hombro la principal preocupación se focaliza en Manu Pérez. El central sufrió una microrrotura fibrilar, con un periodo de recuperación estimado entre siete y diez días. «Hay que ver su evolución, pero confiamos en que pueda estar para el partido del viernes en Ciudad Real», apunta el entrenador del Cangas, Quique Domínguez.

Las dos últimas citas del campeonato se jugarán con horario unificado. Todos los encuentros de la jornada 29 se disputarán este viernes 22 de mayo a las 21.00 horas. Al Frigoríficos le toca viajar para medirse en el Quijote Arena al Caserío Ciudad Real. El equipo entrenado por Santi Urdiales llega con la permanencia garantizada desde hace semanas y aspira a que su último partido como local en la presente temporada sea una fiesta. De hecho, el club ha lanzado una promoción con la que todos los socios pueden retirar una entrada de manera gratuita para el duelo ante el Cangas.

El Frigoríficos, por su parte, busca una victoria que le sirva para amarrar el objetivo de la salvación y afrontar con menos dramatismo el último partido de la competición, en el que recibirá en O Gatañal a un rival directo como Puente Genil. Los cangueses llegaban a este parón de liga con bastantes jugadores tocados. «Nos ha venido bien para recuperar a los que arrastraban molestias o acabaron castigados físicamente después del partido ante Bidasoa. Es el caso de Juan Quintas, Pablo Castro, Samu Pereiro, Arnau Fernández o Ivan Panjan», enumera Quique Domínguez. Una lista en la que también incluye a Manu Pérez, con una microrrotura fibrilar en el cuádriceps. En el club son optimistas y confían en que el canterano llegue a tiempo para la final de este viernes.

Cuatro refuerzos para esta segunda vuelta

El Caserío Ciudad Real, con 26 puntos y en la octava plaza, tiene los deberes hechos y Quique Domínguez destaca su gran temporada, especialmente en su pista del Quijote Arena. Los de Santi Urdiales no han parado de moverse en el mercado, tanto para reforzarse durante esta segunda vuelta como ya de cara a la próxima liga. Los manchegos incorporaron para la segunda mitad de este campeonato al pivote brasileño Pedro Sosa, al también brasileño Guilherme Linhares para el lateral derecho, al joven extremo Hugo Poladura y al primera línea procedente de Ademar Aitor Albizu. «Son cuatro incorporaciones que le han permitido contar con más rotaciones, más calidad y más opciones de competir», señala el técnico del Frigoríficos, que también pone en valor la mezcla entre jugadores con experiencia y el «talento y desparpajo» de los más jóvenes.

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Una victoria canguesa el viernes en Ciudad Real le permitiría eludir matemáticamente la segunda de las plazas de descenso directo ya que en estos momentos aventaja en dos puntos al Bada Huesca, con el que tiene el golaverage ganado y que en esta penúltima jornada recibe a un Logroño que pelea por el subcampeonato de la Liga Asobal. En la parte baja también hay un duelo entre Puente Genil y Villa de Aranda, mientras que Nava juega en su pista ante un EON Alicante ya salvado.