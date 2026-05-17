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El Domaio cierra la temporada con un festín de goles

Un lance de un duelo anterior entre Domaio y Vilaboa.

Un lance de un duelo anterior entre Domaio y Vilaboa. / Gonzalo Núñez

Redacción

Moaña

El Domaio FC cerró la temporada este domingo culminando su brillante segunda vuelta con un festín de goles, al ganar por 9-2 al Progresista en una fiesta para la afición de A Granxa.

Los visitantes empezaron ganando con gol de Brais en el 6, pero al descanso el Domaio ya ganaba por 4-1 con goles de Ángel, Róber y Pablo por partida doble. En la segunda parte Asier, Jonás dos veces, Hamza y Manuel Hermelo completaron la goleada. Hugo marcó para el Progresista de penalti.

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