El Domaio cierra la temporada con un festín de goles

El Domaio FC cerró la temporada este domingo culminando su brillante segunda vuelta con un festín de goles, al ganar por 9-2 al Progresista en una fiesta para la afición de A Granxa.

Los visitantes empezaron ganando con gol de Brais en el 6, pero al descanso el Domaio ya ganaba por 4-1 con goles de Ángel, Róber y Pablo por partida doble. En la segunda parte Asier, Jonás dos veces, Hamza y Manuel Hermelo completaron la goleada. Hugo marcó para el Progresista de penalti.