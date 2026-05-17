Fútbol / 1ª Futgal
El Domaio cierra la temporada con un festín de goles
Redacción
Moaña
El Domaio FC cerró la temporada este domingo culminando su brillante segunda vuelta con un festín de goles, al ganar por 9-2 al Progresista en una fiesta para la afición de A Granxa.
Los visitantes empezaron ganando con gol de Brais en el 6, pero al descanso el Domaio ya ganaba por 4-1 con goles de Ángel, Róber y Pablo por partida doble. En la segunda parte Asier, Jonás dos veces, Hamza y Manuel Hermelo completaron la goleada. Hugo marcó para el Progresista de penalti.
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