El Disalmo Luceros gana al Juanfersa Gijón (50-29) y el Cangas consigue clasificar a sus tres equipos masculinos para el Top 8

El Balonmán Cangas ha conseguido un histórico pleno con los tres equipos masculinos de las categorías base del Luceros, que se han clasificado para el Top 8 del Campeonato de España en sus respectivas categorías. Los últimos en sacar su billete fueron los cadetes del Disalmo Luceros, que este domingo a mediodía se jugaban su pase ante el Juanfersa Gijón A. Un encuentro en el que los pupilos de Iago Iglesias no dieron opción a su rival y ganaron con un resultado final de 50-29.

Este resultado también marca otro hito: la comarca de O Morrazo estará representada por dos conjuntos cadetes en la fase final del Campeonato de España puesto que el Serviauto Bueu Atlético ya había conseguido su clasificación el sábado. El conjunto entrenado por Pablo Gándara completó un sector inmaculado en Lanzarote tras ganar este domingo 27-38 al Maracena A. El Disalmo Luceros y el Serviauto Bueu Atlético se meten en el Top 8 junto a Barça Cadet A, Dominicos de Zaragoza, Granollers, Zaragoza La Jota, Agustinos Alicante y Palma del Río.

El Disalmo Luceros jugó su sector en el pabellón de O Gatañal, que durante todo el fin de semana registró una gran entrada. Los cangueses ya habían ganado con autoridad los duelos del viernes y sábado: 37-25 al Leganés y 49-35 al Fundación Bamar-Tierra de Pinares de Valladolid. Los de Gijón llegaban tras ganar a los pucelanos y empatar el sábado ante el Leganés. Así, al Disalmo Luceros le bastaba incluso con un empate para sellar su clasificación.

La plantilla del Disalmo Luceros festeja este domingo en O Gatañal su clasificación para el Top 8 del Campeonato de España cadete. / Fdv

Los cangueses, sin embargo, no dieron la más mínima opción a su rival y en los primeros cinco minutos ya habían conseguido un parcial de 7-2 que obligaba al banquillo asturiano a solicitar tiempo muerto. La ventaja del Disalmo Luceros no dejó de crecer y al descanso el electrónico reflejaba un 25-12, lo que dejaba la final sentenciada. Los cambios y rotaciones del segundo tiempo no alteraron la intensidad y el ritmo del equipo cangués, que llegó hasta los 50 goles en la última jugada del encuentro. Entre los más destacados, Xabier Gallego con 10 goles, Telmo Mille con 6 o Simón Hernández y Sergio Costas con 5 cada uno.

El fin de semana pasado el Cangas ya había conseguido clasificar para el Top 8 al As Casiñas Luceros (infantiles) y al Buenas Migas Luceros (juveniles).

Este domingo se cerraron los sectores infantiles femeninos, sin suerte para O Morrazo. El Gaspo Occident Cangas y el Cafetería Jardín Bueu Atlético perdieron sus respectivos encuentros de la última jornada, a la que llegaban sin opciones de clasificarse para el Top 8.