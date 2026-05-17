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Fútbol / Tercera Futgal

El Cruceiro arranca con un empate su camino hacia el ascenso

Los de O Hío se adelantaron con gol de Daniel González pero el Vilanova logró poner el 1-1 y dejar todo abierto para la vuelta

Los jugadores del Cruceiro celebran el gol inicial. | GONZALO NÚÑEZ

Los jugadores del Cruceiro celebran el gol inicial. | GONZALO NÚÑEZ

REDACCIÓN

Cangas

Difícil comienzo de playoff de ascenso para el Cruceiro. Los de O Hío no pudieron pasar del empate (1-1) contra el Vilanova en casa y tendrán que jugarse el pase a la segunda ronda a domicilio.

Este domingo Daniel González adelantó a los locales en el minuto 14 y así llegaron al descanso. Sin embargo, el Vilanova supo reponerse firmando un empate tras la reanudación que ya sería el resultado definitivo.

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