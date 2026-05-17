El CD Bueu domina al Faxilde desde el primer minuto de juego

El CD Bueu despide la campaña 2025/2026 con una victoria cómoda en casa del Atlético Faxilde (2-4) este domingo, demostrando seriedad. Cristian adelantó a los bueueses en el primer minuto de juego. Antes del descanso Jorge puso tierra de por medio.

En la segunda parte todos los goles llegaron en los últimos 10 minutos, con Amable y Martín anotando para el Bueu y Daniel e Ismael haciendo lo propio por los locales.