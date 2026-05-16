El Serviauto Bueu se mete en el Top 8 y el Disalmo Luceros se lo juega hoy en O Gatañal

El equipo cadete masculino del Serviauto Bueu Atlético consiguió este sábado su clasificación para el Top 8 del Campeonato de España. Los bueueses ganaron 41-43 Chinijos-Ortopedia Carmen, lo que unido al empate entre Zasvision La Laguna y Maracena (37-37) le clasifica ya para la fase final, con independencia de lo que ocurra este domingo ante el Maracena. Por su parte, los cadetes masculinos del Disalmo Luceros de Cangas se jugarán este domingo su pase al Top 8. Este sábado ganaron 49-35 al Fundación Bamar Tierra de Pinares de Valladolid y este domingo, a partir de las 13.00 horas en el pabellón de O Gatañal, se medirán en un encuentro a todo o nada ante el Juanfersa Gijón.

El jugador del Disalmo Luceros Xabier Gallego en una acción de ataque en el partido de este sábado ante el Fundación Bamar-Tierra de Pinares de Valladolid, con victoria canguesa (49-35). / Gonzalo Núñez

Los cadetes del Serviauto Bueu disputan su sector en Lanzarote y son los únicos de su grupo que han ganado sus dos encuentros: 32-43 al Zasvisión La Laguna y 41-43 al conjunto local Chinijos-Ortopedia Carmen. El final de infarto entre La Laguna y Maracena, con ese empate 37-37, dejó sin opciones a los andaluces, que eran los únicos que podían discutirle hoy el primer puesto al Serviauto Bueu.

El Disalmo Luceros disputa su sector ante su afición en Cangas. El equipo entrenado por Iago Iglesias, además de ganar ayer, ya había vencido el viernes 37-25 al Leganés 1CM. Hoy a las 13.00 horas se enfrentará al Juanfersa Gijón, que también se impuso en sus dos encuentros. Así, cangueses y asturianos se disputarán hoy el pase al Top 8 nacional.

Donde ya está todo decidido es en los sectores infantiles femeninos, sin opciones en ninguno de ellos para los equipos de O Morrazo. El Cafetería Jardín Bueu Atlético perdió el viernes 17-35 ante el Uharte A y este sábado cayó 27-20 ante el Siero Villanueva A. Lo mismo le ocurre a las chicas del Gaspo Occident Balonmán Cangas. El viernes perdieron 29-15 ante el Tahiche canario y este sábado cedieron 33-26 ante el Zuazo.