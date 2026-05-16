Moaña y Beluso despiden la temporada con los deberes hechos

La CD Beluso y el CD Moaña se despiden este domingo de la temporada 2025/2026 y lo hacen con los deberes hechos, al llegar ya a este momento con la salvación asegurada y la garantía de disputar la próxima campaña en Preferente Futgal.

Al mediodía la CD Beluso visita al colista, el Umia CF (12.00 horas). Ninguno de los contendientes se juega nada, pues los locales son colistas y ya están descendidos. El Umia viene de perder por 3-1 en Antela y el Beluso llega después de un empate 1-1 con el Cultural Areas.

El entrenador del Beluso, Bruno Gago, explica que saltarán al campo con la intención de «acabar bien la liga, con una victoria» y lo más alto posible en la clasificación. No puede contar con Vivi, Moledo y Bruno por lesión ni con Pasto, que es baja por motivos laborales.

En cuanto al CD Moaña, la semana pasada selló una salvación que en el ecuador de la temporada parecía complicada. Viene de ganar 1-2 en casa del Sporting Celanova y este domingo quiere brindar una fiesta a su afición, por su apoyo incondicional en los momentos más críticos de la campaña. Los moañeses reciben al Cented Academy (18.00 horas en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal).

Eso sí, si los locales no se juegan nada, los ourensanos tienen que ganar sí o sí para intentar salvar la categoría, pues ocupan el puesto 15º a dos puntos de salir de las posiciones de descenso automático. El Cented Academy perdió por 1-4 la semana pasada con el CD Valladares.

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El entrenador del Moaña, Rafael Vázquez, no puede contar esta jornada con el sancionado Hugo ni con los lesionados Adrián Costa, Chisco y Breixo. Tampoco entra en la convocatoria Marcos Torres por asuntos personales.