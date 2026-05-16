Fútbol / 1ª, 2ª y 3ª Futgal
El Cruceiro recibe al Vilanova en el inicio del sueño del ascenso
El Domaio despide la liga en casa contra el Progresista y el Bueu visita al Faxilde
El Cruceiro es el único equipo de O Morrazo que se juega algo este domingo de final de temporada. Los de O Hío reciben al Vilanova (18.30 horas en el campo Javier Guimeráns) en el inicio del playoff de ascenso desde Tercera Futgal. Es el tercer año seguido en esta fase para el Cruceiro que intentará por fin poder regresar a Segunda Futgal, aunque para ello tiene que superar la friolera de tres fases a doble partido cada una.
El Cruceiro acabó la temporada regular en el cuarto puesto de su grupo mientras que el Vilanova hizo lo propio en tercera posición. «Tenemos muchas ganas de empezar a competir. Los dos equipos tenemos experiencia en este playoff y ojalá podamos ascender», explica el entrenador de los de O Hío, Javi Tenorio.
En Primera Futgal el Domaio, que cuajó una enorme segunda vuelta hasta acabar en la mitad alta de la tabla, se despide de la temporada hoy al mediodía ante su afición (12.00 horas) recibiendo al Progresista. Los moañeses todavía pueden escalar otras dos posiciones en la liga.
En Segunda Autonómica el CD Bueu despide hoy la campaña fuera de casa, visitando al Atlético Faxilde (18.00 horas) sin nada en juego por ninguna de las dos partes.
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