El Serviauto Bueu Atlético da la de cal y las infantiles la de arena

El Serviauto Bueu Atlético –a la espera del resultado del partido entre el Disalmo Luceros y el Leganés, que se disputa a partir de las 20.30 horas en O Gatañal– dio la de cal en la primera jornada de los sectores cadete masculino e infantil femenino que iniciaron hoy las canteras de Bueu Atlético, Cangas y Luceros. El cuadro que dirige Pablo Gándara se impuso al Zasvisión La Laguna por 32-45 y arranca con buen pie su andadura. El Cafetería Jardín Bueu Atlético de infantiles perdió por 17-35 ante el Uharte, y el Gaspo Occident Cangas hizo lo propio ante el Tahiche por 29-15.

Los buenenses del Serviauto confirmaron sus buenas vibraciones de cara a este sector y no dieron mucha opción a un rival que aguantó apenas 10 minutos, los que tardaron los de O Morrazo en sacudirse los nervios. Luego, la dupla Alberto Fernández (13 goles) y Pablo Arce (12), capitaneó a los suyos, en los que también destacó Marco Soliño (7). Mañana se medirán al Chinijos a las 17.30 horas.

Las infantiles del Cafetería Jardín cayeron por 17-35 ante el Uharte y están virtualmente eliminadas de un grupo de tres equipos en el que el Siero venció el viernes a su verdugo por 27-23. Mañana juegan precisamente ante el Siero asturiano.

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El Gaspo Occident Cangas, por su parte, se estrenó cayendo ante el Tahíche por 29-15. Las de Carlos Menduiña arrancaron mal ante un rival que se mostró muy superior y que fue ampliando su renta poco a poco. Mañana juega a las 10.30 ante el Zuazo su segundo partido.