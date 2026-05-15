El Frigoríficos del Morrazo renueva a Mateo Pallas hasta 2028

Mateo Pallas continuará ligado a la disciplina del Frigoríficos del Morrazo. El club cangués ha cerrado la renovación del joven meta de Carballo por dos temporadas con opción a una tercera, en un nuevo paso para perfilar su plantilla 2026-2027, a la que seguirá entrenando Quique Domínguez desde el banquillo. Y es que son ya ocho los jugadores renovados y 13 los que tienen contrato en vigor para la próxima campaña, en una clara búsqueda de la continuidad en el proyecto.

«El club está muy contento de mantener esta apuesta por Mateo, al que consideramos un jugador de casa, porque lleva ya unos cuantos años con nosotros y se formó aquí en su etapa juvenil», señala el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández. Este movimiento, asegura, refuerza la filosofía de un Cangas que quiere seguir volcando sus esfuerzos en la formación de jugadores gallegos en general, y de la comarca de O Morrazo, en particular, para surtir a su equipo de Liga Nexus Asobal. El carballés, dentro de esta idea, «es un ejemplo para la base».

Mateo formará parte ya de pleno derecho del primer equipo, dando por finalizada su etapa en el Automanía Luceros de Primera Nacional, al que llegó hace en la temporada 2022-2023 procedente del Xiria. Al año siguiente debutó en la Asobal, en la que ha disputado un total de 43 partidos, con 97 paradas. En la presente campaña son 40 las intervenciones exitosas que ha protagonizado, con un 25 por ciento de efectividad. Así pues, él y el croata Ivan Panjan formarán la dupla de guardametas para el próximo año, una noticia que el joven jugador de tan solo 20 años de edad acoge con ilusión. «Estoy muy contento, era lo que quería. Era mi sueño desde pequeño, por estar en Galicia, en este club, con la gente y todo. Me encuentro muy a gusto», manifiesta.

Mateo Pallas, con Ivan Panjan y Javi Fernández en una actividad con usuarios del centro Juan XXIII. / Róber Pastoriza

Dejar el filial le deja con un cierto sentimiento de «pena, porque ahí están básicamente mis amigos desde cuando llegué, pero lo hago con la ilusión de poner solo el foco en el equipo de arriba». Ahí tendrá como compañero a un Panjan con el que dice tener «una conexión muy buena. Cuando no empecé muy bien la temporada él me ayudó mucho sin conocerme, me apoyó, y eso es de agradecer». Por lo demás, su objetivo no es otro que el continuar con su progresión en este nuevo contrato con el club cangués. «Un portero puede durar años, fíjate si no en Javi Díaz. Es una posición en la que se nota la experiencia, esa veteranía te sube mucho el nivel. Toca trabajar y aprender del que tienes al lado».

En paralelo a la lucha deportiva por garantizar la permanencia en la máxima categoría, la entidad que preside Alberto González ha estado haciendo los deberes para mantener el bloque de su actual plantilla, y así darle continuidad a un nuevo proyecto comenzado este año. De este modo, el club ya tiene cerrada la portería con las renovaciones de Panjan y Mateo Pallas. También cuenta con los pivotes Javi García, Quintas y Pablo Castro, así como los primeras líneas Pereiro, Ludman, Valderhaug, Gayo, Rivero, Santi y Manu Pérez.

La posición de extremo es la que arroja más incógnitas, pues solo Arnau Fernández tiene garantizada su continuidad tras haber renovado por un año más. La retirada de Arón ha dejado un hueco en esa zona izquierda, ocupado por un Martín Fuentes que se está ganando en la pista el derecho a acompañarlo la próxima temporada. Mientras, en el extremo izquierdo tanto D'Antino como Gallardo acaban contrato.