Liga Gallaecia Keniata Moaña
El Restaurante As de Guía derrota al Persianas Morrazo y encarrila el campeonato
El líder abre un hueco de cuatro puntos con el segundo clasificado a falta de cinco jornadas para el final | El Inmobiliaria Grupró afianza su dominio en la categoría de plata tras el pinchazo del Lirón Store Bueu
El Restaurante As de Guía se impuso al Persianas Morrazo en el partido de la jornada en la Primera División de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña y deja prácticamente encarrilado el campeonato a su favor. El vigente campeón venció 5-3, un resultado que le sirve para afianzar su liderato y a la vez abrir un hueco de cinco puntos con respecto a su máximo rival, cuando solamente quedan cinco semanas para la conclusión del torneo.
El Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña asalta la segunda plaza después de haber derrotado al Fulming Bar Royal por 7-2, sumando 39 puntos, a cuatro de la cabeza de la tabla. Fuera de la pelea por el título el AP Training ganó al Getelec/Soluzión Enerxética por 7-5. Mientras, en la zona baja de la clasificación, el colista Decoraciones Fernández sumó su primera victoria de la temporada al imponerse por 5-3 al penúltimo clasificado, el A Centoleira. RB Academy y A Camelia/A Carriola vencieron a Crispametal (3-0) y Northcoast Barbershop/Orquesta Magos (5-4), respectivamente.
En la categoría de plata el Inmobiliaria Grupró es más líder gracias a su victoria ante el A Chalana de Kuman por 8-3 y a la derrota sufrida por su principal contrincante, el Lirón Store Bueu, que cayó por 3-7 ante un Semilla Negra/Tiembla Maruxa que es tercero. El Inmobiliaria Grupó se va ya con cuatro puntos de renta sobre el segundo clasificado.
En el resto de enfrentamientos hubo triunfos de Piscicasa FC, Electricidad Bermúdez y Bar Anxo, mientras que Malasangre y Kanillas Athlétic firmaron tablas.
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