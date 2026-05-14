El Restaurante As de Guía derrota al Persianas Morrazo y encarrila el campeonato

El Restaurante As de Guía se impuso al Persianas Morrazo en el partido de la jornada en la Primera División de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña y deja prácticamente encarrilado el campeonato a su favor. El vigente campeón venció 5-3, un resultado que le sirve para afianzar su liderato y a la vez abrir un hueco de cinco puntos con respecto a su máximo rival, cuando solamente quedan cinco semanas para la conclusión del torneo.

El Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña asalta la segunda plaza después de haber derrotado al Fulming Bar Royal por 7-2, sumando 39 puntos, a cuatro de la cabeza de la tabla. Fuera de la pelea por el título el AP Training ganó al Getelec/Soluzión Enerxética por 7-5. Mientras, en la zona baja de la clasificación, el colista Decoraciones Fernández sumó su primera victoria de la temporada al imponerse por 5-3 al penúltimo clasificado, el A Centoleira. RB Academy y A Camelia/A Carriola vencieron a Crispametal (3-0) y Northcoast Barbershop/Orquesta Magos (5-4), respectivamente.

En la categoría de plata el Inmobiliaria Grupró es más líder gracias a su victoria ante el A Chalana de Kuman por 8-3 y a la derrota sufrida por su principal contrincante, el Lirón Store Bueu, que cayó por 3-7 ante un Semilla Negra/Tiembla Maruxa que es tercero. El Inmobiliaria Grupó se va ya con cuatro puntos de renta sobre el segundo clasificado.

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En el resto de enfrentamientos hubo triunfos de Piscicasa FC, Electricidad Bermúdez y Bar Anxo, mientras que Malasangre y Kanillas Athlétic firmaron tablas.