El Moaña cierra su salvación con 28 puntos en 20 partidos

De estar inmerso en las últimas plazas de la categoría a conseguir la permanencia a falta de una jornada para la conclusión de la Liga. Ese ha sido el arduo camino que ha tenido que realizar el Club Deportivo Moaña para certificar su permanencia en la Preferente Futgal en un año en el que ha sufrido pero en el que ha conseguido el ansiado premio gracias a su triunfo ante el Sporting Celanova de la última jornada.

Y es que los moañeses eran penúltimos en la decimotercera jornada de Liga. Por entonces solo habían ganado tres partidos y empatado otros dos, con ocho derrotas, y una racha de nueve encuentros sin ganar. En total 11 puntos que lo dejaban a cuatro de la zona de salvación (que serían cinco con respecto a la decimocuarta plaza, afectada por los arrastres).

La directiva optó entonces por un relevo en los banquillos ante la falta de soluciones. Llegó Rafa Vázquez, con pasado en el Moaña como jugador, y entrenador de cantera de la Escuela de Fútbol Denís Suárez. Comenzó con derrota por la mínima ante el Antela y luego encadenó seis partidos sin perder para dar su primer salto en la clasificación, ganando incluso en este tramo del calendario al campeón del grupo, el Pontevedra B.

Pero las dificultades no se habían acabado. Cinco partidos sin ganar y nueva crisis para caer a la zona de peligro. Las victorias ante Valladares y Atios dieron un nuevo impulso y parecían arreglar el año de los celestes, antes de que un empate con el Umia y las derrotas ante Portonovo y Alertanavia hiciesen peligrar el objetivo. Los moañeses despertaron a tiempo y sentenciaron.

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En total, con Rafa Vázquez como entrenador, el balance ha sido positivo. En 20 encuentros los moañeses han ganado siete, empatado otros tantos y perdido seis. En total son 28 puntos en un recorrido de equipo de zona media.