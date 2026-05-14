Meira acoge el fin de semana el Campeonato Gallego de Trainerillas

Las aguas de Meira acogen este fin de semana una nueva edición del Campeonato Gallego de Trainerillas, que reunirá a cerca de 20 clubes llegados desde los diferentes puntos de la geografía autonómica en busca del título y de la clasificación para el Nacional de los días 23 y 24, que se disputará en Castro Urdiales. La cita, organizada por la Sociedad Deportiva Samertolaméu en colaboración con la Federación Gallega de Remo, fue presentada esta mañana y comenzará el sábado a las 16 horas con las regatas clasificatorias. En ellas, abiertas a la presencia de cualquier club, tomarán parte alrededor de 60 tripulaciones con unos 400 deportistas distribuidos en las categorías cadete, juvenil y sénior, tanto en hombres como en mujeres.

Los cinco mejores barcos en cada categoría lograrán su pase para las finales, que se disputarán el domingo, para decidir los ganadores de los títulos gallegos así como los clasificados para el Campeonato de España de la especialidad. El número de plazas dependerá, como sucede todas las temporadas, de las posibles renuncias que se puedan producir en el resto de comunidades participantes, Asturias, Cantabria y Euskadi. Las pruebas serán a partir de las 10.30 horas.

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La SD Samertolaméu, anfitriona del evento, participará con tres barcos, que serán el cadete masculino, el cadete femenino y el absoluto masculino.