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Cangas, Luceros y Bueu Atlético buscan el Top 8 con sus cadetes e infantiles

El Disalmo es el único que juega como anfitrión en O Gatañal ante Leganés, Tierra de Pinares y Gijón | Las féminas del Gaspo Occident están encuadradas en el Sector en Lanzarote | El Serviauto se mide al BM Laguna en Teguise y el Cafetería Jardín al Uharte en Valladolid

Equipo del Disalmo Cangas de categoría cadete masculina.

Equipo del Disalmo Cangas de categoría cadete masculina. / Emma Belmonte

César Collarte

O Morrazo

Balonmán Cangas, Luceros y Bueu Atlético afrontan desde mañana sus respectivos Sectores Nacionales de categoría cadete e infantil en busca del ansiado Top 8 del Campeonato de España. Hasta cuatro equipos de la comarca competirán este fin de semana después de que en el pasado el Luceros lograse clasificar a dos de sus escuadras, la juvenil y la infantil masculinas, entre la élite del balonmano nacional.

El Disalmo Luceros, campeón gallego cadete en hombres, será el único que afronte esta fase como local. O Gatañal acogerá los encuentros del conjunto dirigido por Iago Iglesias, que tendrán mañana a su primer rival, el Leganés, en un duelo que comenzará a las 20.30 horas. Los otros dos integrantes del grupo, Juanfersa Gijón y Fundación Bamar Tierra de Pinares, se miden a las 18.30 horas. Los locales estarán capitaneados por Xabi Gallego y Mateo Lago, que ya participaron en el éxito del equipo juvenil hace apenas siete días.

Equipo cadete del Serviauto Bueu Atlético.

Equipo cadete del Serviauto Bueu Atlético. / FDV

El Serviauto Bueu Atlético cadete, por su parte, está encuadrado en un grupo a priori asequible en la localidad canaria de Teguise. Los jóvenes dirigidos por Roque Arias se estrenan mañana a partir de las 17 horas (horario insular) al cuadro vallisoletano del Zasvisión BM Laguna. El sábado lo harán con el cuadro anfitrión, el Chinijos (17.30) y cerrará su participación el domingo ante el Maracena (10 horas). Los buenenses, con Pablo Arce y Alberto Fernández como máximos exponentes, fueron segundos en la Liga Oro, superados únicamente por el Disalmo Luceros.

En infantil femenino el Cafetería Jardín Bueu Atlético, subcampeón autonómico, competirá en el Sector B, con seis equipos en dos grupos y sede en Valladolid. Mañana se enfrenta al Uharte (18 horas) y el sábado a los asturianos del Siero Villanueva (10 horas). Estos últimos vencieron hoy 27-23 a los navarros en el duelo entre los dos rivales de la escuadra que dirige Pablo Gándara.

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El Gaspo Occident Balonmán Cangas, por su parte, competirá en las Canarias, en un Sector organizado por el Tahiche. El equipo anfitrión será precisamente el primer rival de las canguesas, mañana en un partido que se disputará a las 17.30 horas (hora insular). Las de O Morrazo, que se ganaron su plaza en la Final Four, tendrán después como contrincantes al Zuazo (sábado a las 10.30 horas) y al Centro Deportivo Vallecas (domingo a las 9.30 horas).

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