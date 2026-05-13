«Fuimos capaces de ganar a varios equipos que acabaron arriba»

El Alondras CF cerró este domingo la temporada 2025/2026 con una victoria por 0-2 en el campo de la UD Barbadás, colista de la categoría. El conjunto de Cangas finaliza la liga en el puesto 12º, con 45 puntos, 45 goles a favor y 48 en contra después de 34 jornadas. Llega ahora el momento de hacer balance de una campaña en la que el entrenador, Rafa Villaverde, habla de un rendimiento «un tanto irregular». «Vivimos varias fases muy buenas, pero también otras malas, en las que nos costó mucho sacar los partidos adelante. Quizá fuimos más irregulares de lo que esperábamos», reconoce el técnico.

Pese a cumplir el primer objetivo, la permanencia en Tercera RFEF sin apuros, Villaverde admite que queda «un sabor de boca agridulce» por no haber podido competir hasta el final por una plaza en la fase de promoción de ascenso, en una liga especialmente igualada.

«Al empezar con tres victorias y estar en la parte alta desde las primeras jornadas, tuvimos tranquilidad y margen. Nunca tuvimos el descenso cerca. Pero, al estar la liga tan igualada, queda ese mal sabor de boca de no haber podido pelear hasta el final con los de arriba», explica.

El Alondras comenzó la temporada encadenando tres triunfos ante Racing Villalbés, Noia y Atlético Arteixo, además sin encajar ningún gol en ese tramo inicial del campeonato. Sin embargo, después enlazó ocho encuentros sin ganar, una racha que frenó su impulso.

El segundo gran momento del curso llegó entre las jornadas 12 y 22. En ese periodo, los cangueses sumaron seis victorias, tres empates y solo dos derrotas. El equipo llegó a colarse en puestos de promoción y la igualdad de la competición mantuvo al alcance de muchos conjuntos la cuarta y la quinta plaza, que finalmente ocuparon el Estradense y el Racing Villalbés. Fue entonces cuando los rojiblancos se fueron descolgando poco a poco, pese a conservar tramos de buen juego.

«El sabor de boca es agridulce, pero la salvación de la categoría no estuvo en peligro en ningún momento»

«En los momentos en los que estuvimos bien fuimos capaces de competir y ser mejores que equipos que acabaron la liga arriba», señala el entrenador. «Al Racing Villalbés, por ejemplo, le ganamos los dos partidos y creo que fuimos bastante superiores. Lo mismo ocurrió con el Estradense, que en O Morrazo fue inferior a nosotros y también se metió en la promoción. Al Arteixo también le ganamos los dos encuentros. En nuestros momentos buenos fuimos capaces de competir contra cualquiera. Nos perjudicó la irregularidad en las rachas malas», resume Villaverde.

El técnico atribuye esos bajones «a la igualdad de la liga y a que las lesiones nos perjudicaron en determinados momentos». En este sentido, destaca especialmente la ausencia de Yelco Alfaya en la segunda vuelta. «Su lesión nos hizo mucho daño. Fue el día del Compostela y estábamos en una línea bastante buena. En la primera parte de la temporada también nos lastraron las lesiones. Supongo que, como a la mayoría de equipos, pero la verdad es que las notamos mucho», lamenta.

Con el balance hecho, llega el momento de pensar en el futuro y empezar a planificar la próxima temporada. Por ahora, Rafa Villaverde no desvela si continuará ligado al Alondras. «Ahora hay que tomarse una semana de descanso y después ya se hablará», apunta con humor.

Será el momento de que entrenador y directiva valoren si mantienen el camino iniciado el pasado verano o si separan sus caminos de cara al próximo curso.