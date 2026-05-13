Más de 300 deportistas compiten el sábado en el pabellón de Bueu

El Club de Taekwondo Ssiu de Bueu organiza este sábado el Campeonato Provincial Escolar en la modalidad de combate, que reunirá en el pabellón Pablo Herbello a más de 300 deportistas con edades entre 8 y 14 años. Este torneo es clasificatorio para el Campeonato de Galicia, que se celebrará el 31 de mayo en Boiro, y para el que conseguirán billete los cuatro primeros clasificados de cada categoría.

La presentación oficial del evento se celebró en el Concello de Bueu con la presencia de la directora y entrenadora del Ssiu, Belén Asensio; vicepresidenta de la Federación Galega de Taekwondo, Esperanza Meilán; la directora territorial de la Consellería de Presidencia, Blanca Señorals; y el alcalde de Bueu, Félix Juncal. En la organización del evento también participa la Diputación.

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El campeonato se desarrollará en horario de 9.00 a 14.00 horas y sobre la pista del pabellón bueués habrá un total de cinco tapices para los combates. «Ya organizamos otros campeonatos, pero hace tiempo que queríamos hacer uno de estas dimensiones para poder darle visibilidad a este deporte», explica Belén Asensio, que fue doble campeona del mundo y olímpica en Atenas 2004. El Club Ssiu cuenta con más de 120 deportistas y tanto la Xunta de Galicia como el Concello de Bueu destacaron su trabajo. «El deporte es la mejor manera de ocupar el ocio en estas edades y más allá de las medallas está el proceso de aprendizaje, de caer y volver a levantarse y de saber ganar y saber perder», afirmaron durante la presentación.