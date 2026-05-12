Manu Pérez, en el dique seco por una rotura fibrilar

Las malas noticias en forma de lesiones continúan acumulándose en el Frigoríficos del Morrazo. Si ayer se conocía oficialmente que Santi López se perderá lo que resta de temporada por un esguince de grado tres en su hombro derecho, hoy ha sido el turno de Manu Pérez. El central moañés padece una microrrotura fibrilar en el cuádriceps y será baja por un periodo de entre siete y diez días. Su dolencia coincide, afortunadamente, con el parón de la competición debido a los compromisos de las selecciones nacionales, por lo que el joven jugador dispondrá de tiempo para recuperarse de cara a los dos últimos partidos del torneo regular ante Caserío Ciudad Real y Ángel Ximénez Puente Genil.

Pérez sufrió un pinchazo durante el transcurso del encuentro del domingo entre el Cangas y el Bidasoa. A pesar de que se probó posteriormente con un fuerte vendaje en la zona afectada, ya no pudo volver a la pista, reduciendo aún más los efectivos de los que disponía Quique Domínguez. El técnico pontevedrés confía en que se pueda reincorporar a los entrenamientos a mediados de la próxima semana, justo para poder afrontar el duelo ante el cuadro manchego, que será el viernes 23 a las 21 horas.

Por lo demás, los sentimientos de Domínguez se debaten entre la amargura de haberse quedado a las puertas del empate ante los irundarras tras desperdiciar un último ataque sin siquiera lanzar, y el enorme esfuerzo de los suyos para pelear de tú a tú con la segunda mejor plantilla del campeonato. «Estoy frustrado y triste por ese final. En el último tiempo muerto preparamos solo la defensa, no pudimos preparar el ataque con siete con tan poco tiempo, pero tampoco teníamos la certeza de que podía funcionar», admite.

El preparador no oculta su orgullo porque «antes de ese último ataque hicimos cosas muy buenas con las circunstancias con las que afrontamos el choque». La defensa fue una de ellas. Sin su máximo referente, Santi López, el Frigoríficos rindió a gran nivel. «Hubo que utilizar a jugadores no habituales, como Samu o Ángel [Rivero], con el desgaste de tener que atacar y defender. Hubo momentos buenos y otros que nos costó un poco más», señala. Con todo, lo mejor para Domínguez fue la reacción de los suyos en el ecuador del segundo tiempo. «Hay que valorar esa capacidad de volver al partido, de meternos de lleno y acabar con opciones. Habla muy bien de la resistencia y la voluntad de estos jugadores».