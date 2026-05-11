Santi López sufre un esguince en el hombro y será baja lo que resta de temporada

El Frigoríficos del Morrazo perderá a uno de sus principales referentes de cara a los dos partidos que le restan para la conclusión del campeonato, y en los que se jugará su continuidad un año más en la Liga Nexus Asobal. Las pruebas diagnósticas practicadas durante la semana pasada a Santi López han confirmado la importante lesión del jugador madrileño, que sufre un esguince de grado tres en su hombro derecho. Aunque no se ha apuntado un periodo estimado de baja, todo apunta a que no será inferior al mes, lo que le impediría estar en condiciones para los compromisos que le restan a la escuadra canguesa, ante el Caserío Ciudad Real a domicilio, y ante el Ángel Ximénez Puente Genil en su feudo de O Gatañal. Tampoco estaría disponible en una hipotética eliminatoria de promoción ante un equipo de la División de Honor Plata.

Así pues, Santi López se perderá lo que resta de temporada. El polivalente primera línea se lesionó en el segundo tiempo del encuentro ante el Fraikin Granollers y ya no volvió a pisar la cancha vallesana. El domingo tampoco pudo jugar y se le pudo ver, eso sí, en la pista con su camiseta con el número 44 y animando a sus compañeros en el duelo ante el Bidasoa Irún.

La ausencia del bautizado por la afición canguesa como MVP supone un notable contratiempo para Quique Domínguez, ya que el exjugador de Alcobendas era uno de sus insustituibles, bien fuese en el centro de la defensa, bien por su aportación en todas las posiciones de la primera línea. Ante el Bidasoa el técnico pontevedrés ya completó la convocatoria con el joven William Thompson, aunque no dispuso de minutos, y echó mano de otras variantes para cubrir la baja de Santi.

Pereiro, Ludman y Rivero como alternativas para el centro de la defensa

Así, con Quintas y Pablo Castro como elementos recurrentes en el centro del 6.0, Domínguez probó con hasta otros tres jugadores para actuar en esa zona. Pereiro -al que ya utilizó en esas funciones en su anterior etapa en el Anaitasuna- disputó algunos minutos, al igual que el húngaro Ludman y que el cubano Rivero. Lo cierto es que defensivamente el Frigoríficos estuvo muy sólido ante el cuadro irundarra, cerrando buena parte de las vías de ataque de una escuadra con una enorme capacidad ofensiva y con múltiples variantes para poder hacer daño de diferente manera, bien sea con lanzamiento exterior, con el juego entre líneas de Valles o Gorka Nieto, con sus pivotes o con sus extremos. Domínguez supo repartir esfuerzos entre todos.

En el plano ofensivo, y con la discreta aportación a lo largo de la temporada de Valderhaug y Ludman, Santi ofrecía soluciones para descargar de minutos a Pereiro y Pérez actuando bien como central, bien como lateral. Ante el Bidasoa Domínguez le dio confianza tanto al noruego como al húngaro, sin excesivo acierto, e incluso probó en algún momento, como en algún duelo anterior, con Gayo y Rivero compartiendo pista. Con el parón del campeonato este fin de semana, el preparador pontevedrés tendrá tiempo extra para poder trabajar.