Balonmano
Lirón Store Mareiras Bueu y SAR certifican su ascenso a Primera Autonómica
Las buenenses vencieron a la SAR Impernoroeste y los redondelanos al Arteixo
Lirón Store Mareiras Bueu en categoría femenina y SAR Globalmar en la masculina certificaron su ascenso a Primera Autonómica después de haberse impuesto en sus respectivas finales en la Final Four disputada durante el fin de semana en el pabellón Pablo Herbello. Buenenses y redondelanos acompañan de este modo a Abegondo y a Balonmán Moaña, que ya obtuvieron su billete anteriormente como campeones de la liga regular.
Amparadas por el apoyo de su público, las locales lograron una victoria muy trabajada en el encuentro decisivo ante la SAR Impernoroeste por 30-27, gracias a su mayor acierto en el arranque de la segunda mitad, en el que llegó a distanciarse de su rival con siete goles de ventaja. Las de O Morrazo ya se habían desecho en semifinales del Lavadores por 37-32.
En hombres la SAR Globalmar venció por 31-29 al Parrillada La Ronda Arteixo en un partido que dominó desde el principio, pero en el que tuvo que sufrir ante un combativo rival que nunca arrojó la toalla.
En el duelo por el tercer y cuarto puesto de la Final Four en la categoría masculina el Martínez y Decastro Balonmán Tui no dio opción alguna al Hotel Carlos I Silgar Sanxenxo y lo derrotó por 36-23. En féminas el choque estuvo más disputado, con el Cíes Obra Civil Chapela llevándose el gato al agua ante el Lavadores tras vencerlo por 27-24.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
- Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba
- A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- Qué mira un tribunal en una oposición de Educación: errores habituales y claves para defender la programación