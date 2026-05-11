Lirón Store Mareiras Bueu y SAR certifican su ascenso a Primera Autonómica

Lirón Store Mareiras Bueu en categoría femenina y SAR Globalmar en la masculina certificaron su ascenso a Primera Autonómica después de haberse impuesto en sus respectivas finales en la Final Four disputada durante el fin de semana en el pabellón Pablo Herbello. Buenenses y redondelanos acompañan de este modo a Abegondo y a Balonmán Moaña, que ya obtuvieron su billete anteriormente como campeones de la liga regular.

Amparadas por el apoyo de su público, las locales lograron una victoria muy trabajada en el encuentro decisivo ante la SAR Impernoroeste por 30-27, gracias a su mayor acierto en el arranque de la segunda mitad, en el que llegó a distanciarse de su rival con siete goles de ventaja. Las de O Morrazo ya se habían desecho en semifinales del Lavadores por 37-32.

En hombres la SAR Globalmar venció por 31-29 al Parrillada La Ronda Arteixo en un partido que dominó desde el principio, pero en el que tuvo que sufrir ante un combativo rival que nunca arrojó la toalla.

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En el duelo por el tercer y cuarto puesto de la Final Four en la categoría masculina el Martínez y Decastro Balonmán Tui no dio opción alguna al Hotel Carlos I Silgar Sanxenxo y lo derrotó por 36-23. En féminas el choque estuvo más disputado, con el Cíes Obra Civil Chapela llevándose el gato al agua ante el Lavadores tras vencerlo por 27-24.