Julio Santos Álvarez / Edgar Melchor

El Luceros de balonmano juvenil celebra su histórica clasificación a la Final a Ocho del Campeonato de España

La cantera del balonmano cangués continúa haciendo historia. A la triple corona conseguida con los títulos autonómicos de sus equipos masculinos, el Luceros ha añadido hoy la clasificación de dos de ellos, juveniles e infantiles, para la Final a Ocho del Campeonato de España. El Buenas Migas de Rodrigo Mariño se adjudicó su sector en un pabellón de O Gatañal que volvió a registrar un excelente ambiente, tras imponerse por 39-30 al Ademar León. Es la primera vez en la historia del Cangas que clasifica a su juvenil masculino para la fase final nacional. El As Casiñas Luceros, por su parte, no falló en Gijón y se llevó la victoria por 24-34 ante los locales del Juanfersa. Tres de tres para los de Adrián Menduiña y pasaporte para la fase final nacional de categoría infantil. Y la próxima semana el club buscará el pleno con sus cadetes.