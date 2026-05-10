El Frigoríficos se queda a medias ante el Bidasoa

El Frigoríficos del Morrazo rozó la sorpresa ante el Bidasoa Irún aunque acabó cayendo por la mínima (25-26) en un encuentro en el que hizo un auténtico ejercicio de fe para superar la importantísima ausencia de Santi López, lesionado en el hombro en Granollers, y plantar cara al segundo clasificado de la Liga Nexus Asobal. Los cangueses, a base de coraje, fueron capaces de equilibrar una desventaja de hasta cinco goles (16-21) para llegar con opciones a la recta final y disponer de un último ataque en busca de la igualada. Sin embargo, lo desperdiciaron miserablemente sin siquiera llegar a amenazar con un lanzamiento. La permanencia tendrá que esperar.

El choque de hoy volvió a mostrar esa doble cara de un Cangas capaz de lo mejor y de lo peor, de ofrecer minutos de brillantez ante una de las mejores plantillas del campeonato por calidad y profundidad, y de cometer a continuación errores impropios del balonmano profesional. Los de Quique Domínguez alternaron esos momentos, con un inicio un tanto deficiente en el que se estrellaron en varias ocasiones con Leo Maciel y perdieron balones. Pero es cierto que defensivamente los locales ofrecían solidez, lo que les valía para mantener el equilibrio (5-5, minuto 12).

Rivero en un acción del partido de esta tarde en O Gatañal. / Santos Álvarez

El técnico pontevedrés, ante la baja de su jugador más determinante en defensa, movió piezas en el eje del 6.0, con los habituales Castro y Quintas, acompañados por Ludman y Rivero. El Bidasoa dio un estirón (5-8, minuto 15) y el Frigoríficos disfrutó de sus mejores minutos gracias a su rendimiento atrás para remontar (10-9, minuto 19, con tiempo muerto de Álex Mozas). La inercia positiva era del Cangas, mientras los irundarras volcaban el juego en Mielczarski (12-11). El cuadro vasco endureció su defensa, convirtiendo su territorio en un campo de minas, y aparecieron los regalos. Un par de pérdidas de Pérez, otras dos de Gayo, y el cuadro vasco rompió el choque con un 1-6 de parcial (13-17). Rivero recortó y en la última acción del primer tiempo, con uno más en pista, el Cangas no supo qué hacer con el balón, en un anticipo de lo que pasaría en el final.

No empezaron bien las cosas en la reanudación, más por errores en el lanzamiento que por juego, y el Bidasoa rompió el encuentro (16-21, minuto 40). Todo parecía visto para sentencia, porque el Frigoríficos parecía derrotado y O Gatañal estaba más silencioso que de costumbre. Pero lo cierto es que este equipo, en este pabellón, necesita muy poco para que surja la chispa y se desencadene un incendio. Gayo puso el 17-21, los visitantes erraron un par de ataques y Pablo Castro puso a los suyos a tres antes de que Gayo robase un balón y fallase el contragolpe ante Maciel.

Mozas detuvo el partido (18-21, minuto 43) adelantándose a lo que podía venir. Los de Domínguez ya estaban lanzados y Pereiro lograba el empate (23-23, minuto 52). Las tablas se iban sucediendo hasta que Gorka puso el 25-26 a minuto y medio para el final. Ya no se movió el marcador. Valderhaug erró su lanzamiento y el Cangas se hizo merecedor de una bola extra con una gran defensa. Pero en esos 20 segundos se limitó a pasar el balón sin sentido hasta que se agotó el tiempo.

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