Doble éxito para el balonmano cangués: Juveniles e infantiles del Luceros entran en el top 8 de España

La cantera del balonmano cangués continúa haciendo historia. A la triple corona conseguida con los títulos autonómicos de sus equipos masculinos, el Luceros ha añadido hoy la clasificación de dos de ellos, juveniles e infantiles, para la Final a Ocho del Campeonato de España. El Buenas Migas de Rodrigo Mariño se adjudicó su sector en un pabellón de O Gatañal que volvió a registrar un excelente ambiente, tras imponerse por 39-30 al Ademar León. Es la primera vez en la historia del Cangas que clasifica a su juvenil masculino para la fase final nacional. El mérito es aún mayor si se tiene en cuenta que muchos de sus jugadores son de primer año y cuatro de ellos -entre los que se encuentra su máximo goleador, Xabi Gallego- aún están en edad cadete. El As Casiñas Luceros, por su parte, no falló en Gijón y se llevó la victoria por 24-34 ante los locales del Juanfersa. Tres de tres para los de Adrián Menduiña y pasaporte para la fase final nacional de categoría infantil. Y la próxima semana el club buscará el pleno con sus cadetes.

La fiesta fue absoluta en un Cangas que puede presumir de contar con una de las mejores generaciones de jugadores que ha tenido en décadas. De otro modo no podría entenderse el espectacular rendimiento de un Buenas Migas Luceros que ha sabido adaptarse a los diferentes rivales que ha tenido enfrente. Lo hizo el primer día soltándose los nervios ante el Tolosa y el segundo con sufrimiento ante el Alcobendas, en un duelo trabado con las defensas imponiéndose a los ataques. El de este mediodía ante el Ademar fue una historia diferente, aunque con el guion escrito por un cuadro local que solo cedió la alternativa en el marcador en los minutos iniciales (0-1, 1-2). A partir de ahí, rodillo local para ir abriendo distancia y gozar de ventajas de hasta siete goles (14-7).

Los jugadores del Buenass Migas Luceros posan con sus medallas y el trofeo de campeón del sector. / Santos Álvarez

Los visitantes agitaron entonces el árbol con un siete para seis y alcanzaron con vida el descanso (20-19). Pero eso no amilanó a un Luceros que volvió a imponer su calidad y su ritmo de juego para abrir hueco en el arranque del segundo tiempo. Tan solo las paradas del ademarista Iván impedían que la renta fuese mayor (26-21, minuto 38, con tiempo muerto visitante).

Pero los locales ya habían adquirido velocidad de crucero. La defensa y Óscar no permitían la menor alegría a un Ademar que trataba de remar pero que no conseguía rebajar su desventaja. Llegó hasta el 29-26 (minuto 44) y luego hasta el 32-28. Ahí murió con un parcial de 5-0 gracias a la coralidad de una escuadra que, eso sí, tuvo sus líderes en William a nivel defensivo y en Xabi, Doder y Mateo Lago a nivel ofensivo.

Los infantiles del As Casiñas Luceros celebran uno de sus triunfos en el Sector en Gijón. / FDV

Previamente las buenas noticias ya habían llegado desde Gijón, en donde el As Casiñas Luceros confirmó una clasificación que ya tenía encarrillada con los triunfos ante Guadalajara y Palautorderá de los días anteriores. Los pupilos de Adrián Menduiña no se pusieron nerviosos en ningún momento y encarrilaron el partido en un primer tiempo en el que se fueron siete goles arriba (8-15). Sin embargo, los asturianos lograron limar poco a poco las diferencias hasta situarse a un gol (18-19, 19-20).

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Ahí un parcial de 1-7 para los de O Morrazo sentenció por completo el encuentro y certificó el triunfo y el billete del As Casiñas para pelear nuevamente en un Campeonato de España en el que defenderá su medalla de plata de la pasada campaña.