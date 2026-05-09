La Peña Bueu Celeste celebra su aniversario con los ex jugadores Jorge Otero y David Rodríguez

La Peña Bueu Celeste celebró su decimosexto aniversario en su sede de O Igrexario, en Cela, en un acto en el que participaron unos 70 de los 140 socios que tiene, y en el que estuvieron presentes los exjugadores del Real Club Celta Jorge Otero y David Rodríguez. La cita contó además con el presidente y el tesorero de la Federación de Peñas, Pepe Méndez y Argimiro «Ritriki», así como representantes de la peña Ardán Celeste.

Tanto el presidente de Bueu Celeste, Gustavo Campos, como los invitados, destacaron la gran temporada que está realizando el equipo celeste, consiguiendo la permanencia con muchas jornadas de antelación al final de liga, el gran papel en la Europa League y actualmente en la lucha por plaza Europa. Pero también hubo espacio para poner de relieve la gran temporada del Celta Fortuna, clasificado para los playoff de ascenso a 2ª división, y la del Celta Juvenil, proclamándose campeón de liga y llegando a las semifinales de Copa del Rey.

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Otero y David Rodríguez citaron asimismo el gran ambiente que reina en los partidos de Balaídos diferente al de su época, añadiendo que pagarían por volver a jugar en el ambiente actual, yaparte de resaltar la labor fundamental de las peñas arropando continuamente al equipo. Los asistentes disfrutaron de unos aperitivos en un acto que se cerró con sorteo de merchandasing del RC Celta.